Brüksel'de Audi Çalışanları İçin Dayanışma Gösterisi

Brüksel'de Dayanışma İçin Bir Araya Geldiler

Brüksel'de binlerce işçi, Audi Brüksel fabrikasının kapanma tehlikesine karşı dayanışma gösterisi düzenledi. Gösterinin amacı, fabrika çalışanlarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekmekti.

Sendikaların Çağrısıyla Bir Araya Geldiler

Belçika'nın çeşitli işçi sendikalarının öncülüğünde toplanan kalabalık, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde buluşarak Avrupa Parlamentosu önüne yürüdü. Göstericiler, sanayi işçilerini temsil eden renkli flamalar taşıdı ve “Audi bizimdir” gibi sloganlar attı.

Sanayi Sektöründen Destek

Etkinliğe, özellikle sanayi sektöründe çalışan birçok kişi katıldı. Protestocular, büyük sanayi yatırımlarının korunmasına yönelik acil önlemler talep etti. Yürüyüş, Brüksel’in merkezi bölgelerinde trafik akışını olumsuz etkiledi ve toplu taşıma hizmetlerinde iptaller meydana geldi.

Fabrika Kapanma Tehdidi ve Çalışanların Tepkisi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi, talep düşüklüğü nedeniyle Brüksel fabrikasında yeniden yapılanmaya gideceğini açıklamıştı. Bu süreçte, çalışanlar işbaşı yapmamış ve tamamlanmış otomobillerin anahtarlarını yönetimden almıştı. Fabrika yönetimi, üretimi sürdürmedikçe çalışanlarına ödeme yapılmayacağını bildirdi.

Anahtarların İadesi ve Üretimin Yeniden Başlaması

Çalışanlar, yaklaşık 300 aracın anahtarını yönetimle paylaştıktan sonra, 17 Eylül itibarıyla fabrika üretime geçebileceğini ve tamamlanmış araçların dağıtımına başlanacağını duyurdu.

Bu süreçte tüm dikkat, Brüksel'deki iş gücünün ve sanayi yatırımlarının korunmasına çevrildi.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için dayanışma gösterisi düzenledi. Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan, mont ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü.