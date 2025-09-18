BTK Akademi 10 Yeni Ücretsiz Sertifikalı Eğitimle Genişliyor

BTK Akademi 10 yeni ücretsiz ve sertifikalı eğitimle büyüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hizmete sunulan eğitim portalı BTK Akademi'de 10 yeni eğitimin daha kullanıma açıldığını duyurdu. Uraloğlu, platformun herkes için eşit ve ücretsiz eğitim vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Yeni eğitimler: Konu çeşitliliği ve sertifikasyon

Uraloğlu, platformun Türkiye'nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız artık Yapay Zeka Hukuku, Yapay Zeka ile Görsel Sentez, Araştırmada Üretken Yapay Zeka Kullanımı, RNN Yinelemeli Sinir Ağları, Çocuklar için PictoBlox ile Yapay Zeka Uygulamaları, Unity Oyun Geliştirme Motoru, Python ile Topluluk Öğrenmesi Pratikleri, Zararlı Yazılım Analizi, Articulate Storyline 360 ile Etkileşimli İçerik Oluşturma ve Adli Bilişime Giriş eğitimlerinden ücretsiz yararlanabilecek." dedi. Eğitimleri başarıyla tamamlayanlar, sertifika sahibi olarak kazanımlarını belgeleyebilecek.

İçerik odakları ve amaçlanan kazanımlar

Uraloğlu, Yapay Zeka Hukuku eğitiminin veri güvenliği, fikri mülkiyet ve sorumluluk hukuku gibi alanlarda kapsamlı bir bakış sunduğunu; katılımcıların yapay zeka tabanlı projelerde karşılaşılabilecek hukuki riskleri öngörme ve yönetme becerisi kazanacağını belirtti.

Yapay Zeka ile Görsel Sentez eğitimi metinden görsel üretim teknikleri, parametre yönetimi ve yaratıcı proje geliştirme yöntemlerini uygulamalı olarak öğretiyor. Araştırmada Üretken Yapay Zeka Kullanımı eğitimi, üretken yapay zeka araçlarının araştırma süreçlerine entegrasyonunu anlatıyor. RNN Yinelemeli Sinir Ağları eğitimi ise doğal dil işleme ve zaman serisi verileri üzerinde model geliştirme yetkinliği kazandırmayı hedefliyor.

Çocuklar için PictoBlox ile Yapay Zeka Uygulamaları eğitimi, yapay zeka kavramlarını çocuklara eğlenceli ve etkileşimli şekilde tanıtıyor. Unity Oyun Geliştirme Motoru eğitimi, oyun geliştirme dünyasına adım atmak isteyenlere yönelik hazırlanmış; Python ile Topluluk Öğrenmesi Pratikleri ise makine öğrenmesinde topluluk yöntemlerinin uygulamalı öğretimini kapsıyor.

Siber güvenlik ilgi duyanlar için Zararlı Yazılım Analizi eğitimi, Articulate Storyline 360 ile Etkileşimli İçerik Oluşturma eğitimi eğitim materyallerini daha ilgi çekici hâle getirmek isteyenler için tasarlanmış; Adli Bilişim eğitimi ise dijital verilerin hukuki inceleme süreçleri, delil toplama yöntemleri ve temel kavramları tanıtıyor.

Platform verileri ve erişim

Uraloğlu, BTK Akademi'nin kullanıcı sayısının toplamda 2 milyon 750 bine, haftalık görüntülenme sayısının ise 465 bin 219'a yükseldiğini; her hafta yaklaşık 6 bin 500 yeni kullanıcının eklendiğini bildirdi. Portalda kişisel gelişim, sistem, yazılım, kariyer yolu, regülasyon, güvenli internet, tasarım, k12, yapay zeka ve işletme dünyası olmak üzere 10 ana kategori altında, 283 konu başlığında, toplam 146 bin dakika çevrim içi eğitim yer aldığı vurgulandı.

Uraloğlu, yeni eklenen eğitimlerle birlikte BTK Akademi'nin 12 ana kategoride, 324 konu başlığıyla toplam 165 bin 187 dakika eğitim sunduğuna dikkat çekti. Platforma her noktadan erişim sağlanması ve eğitimlere kesintisiz devam edilebilmesi amacıyla mobil uygulama hizmete açıldı; mobil uygulamayı bugüne kadar 100 bin kullanıcı indirdi.

Ayrıca, Uraloğlu portaldaki saha çalışmaları hakkında da bilgi vererek, şu ana kadar 60 ilde 307 eğitim başlığında 11 bin 371 öğrenciye sınıf eğitimi verildiğini, 25 ilde 89 eğitim başlığında üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik istihdama ve uygulamaya yönelik atölye eğitimleri düzenlendiğini kaydetti.