BTK'de Güvenli İnternet Günü Etkinliği: Ebeveynlere Önemli Uyarılar

BTK'de Güvenli İnternet Günü Etkinliği Düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda gerçekleşen 'Güvenli İnternet Günü' etkinliğinde, ebeveynlere yönelik önemli uyarılarda bulundu. Sayan, çocukların sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarının nasıl yapılması gerektiğini öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

İnternet Kullanımında Bilinçli Olmanın Önemi

Sayan, “İnternet kullanımını yakından takip etmeli, yaşlarına uygun içeriklerle vakit geçirmelerini sağlamalıyız.” diyerek ailelerin sorumluluğunu ön plana çıkardı. Ayrıca, 11 Şubat'ın 'Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü' olduğunu belirtip, bilimdeki katkılarından dolayı tüm kadınları ve kız çocuklarını kutladı.

Dijital Güvenlik ve Mahremiyet

İnternetin her yaştan birey için kritik bir araç haline geldiğini belirten Sayan, güvenlik konusunun önemli bir mesele olduğuna dikkat çekti. İnternet kullanıcılarının çoğu, bıraktıkları dijital ayak izinin farkında değil. “Her internet kullanıcısı anbean dijital bir ayak izi bırakıyor.” diyerek bireylerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Bilinçli Ebeveynlik İle Güvenli İnternet

Sayan, ebeveynlerin çocuklarıyla açık bir iletişim kurarak siber zorbalık, kişisel verilerin güvenliği ve dijital bağımlılık konularında bilinçlendirmeleri gerektiğini ifade etti. “Ebeveynler olarak çocuklarımıza sosyal medya gizlilik ayarlarını yapmayı öğretmeliyiz.” dedi. Ayrıca, yaşlarına uygun içerikler izlemeleri ve ekran sürelerinin kontrol altına alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Güvenli İnternet Kullanımının Temel İlkeleri

Sayan, internet ortamında paylaşılacak içeriklerin silinmesinin kalıcı sonuçlar doğurabileceğini hatırlatarak, sosyal medya hesaplarının yalnızca tanıdık kişilerle paylaşılması gerektiğini önerdi. “Bilinmeyen linklere tıklamayın, güvenilir kaynakları kontrol edin.” diyerek gençleri uyardı. Eğer siber zorbalığa maruz kalırlarsa, güvendikleri bir yetişkine bildirmelerinin önemini de vurguladı.

Unutulmamalıdır ki, teknolojiyi bilinçli kullanmak ve sosyal hayatı ihmal etmemek, dijital çağda sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarıdır.

Başkentte "Güvenli İnternet Günü" etkinliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Başkentte "Güvenli İnternet Günü" etkinliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda düzenlendi.