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BTK'de 'Güvenli İnternet Günü' Etkinliği Gerçekleşti

BTK, 'Güvenli İnternet Günü' etkinliğiyle dijital dünyada güvenliği artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:36
BTK'de 'Güvenli İnternet Günü' Etkinliği Gerçekleşti

BTK'de 'Güvenli İnternet Günü' Etkinliği

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, modern insanın dijital dünyadaki güvenlik problemleriyle sınandığını ifade ederek, BTK Konferans Salonu’nda düzenlenen "Güvenli İnternet Günü" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Dijital Güvenlik ve Temel İhtiyaçlar

Etkinliğin açılışında konuşan Karagözoğlu, güvende hissetme duygusunun insanın varoluşundan beri değişmeyen en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu vurguladı. "Modern insan artık en fazla hemhal olduğu alan yani dijital dünyadaki güvenlik problemleriyle sınanıyor." ifadesini kullandı.

İnternet ve Bilgiye Erişim

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin büyük değişimler yarattığını belirten Karagözoğlu, internetin herkesin içerik üretebildiği ve dünyayla anında iletişim kurabildiği bir mecra haline geldiğini anlattı.

İnternet sayesinde bilgiye ulaşmanın kolaylaştığını söyleyen Karagözoğlu, birçok internet kullanıcısının kişisel verilerinin değerini ve korunma yollarını yeterince bilmediğini belirtti. “Bu nedenle hiçbir zaman tedbiri elden bırakmamalıyız.” dedi.

Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Merkezleri

Konuya siber zorbalık ile devam eden Karagözoğlu, BTK olarak çocukların güvenli internet kullanmalarını sağlamak için aktif çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. "Güvenli İnternet Merkezi ile internetin zararlı yönlerinin yanı sıra fırsatlarının farkındalığını artırmak öncelikli hedefimizdir.”

52 Milyon Kullanıcı ve Toplumsal Sorumluluk

Karaközoğlu, 14 yıldır yürütülen Güvenli İnternet Hizmeti’nin 52 milyon kullanıcıyı aşmasının gururunu yaşadıklarını ifade ederek, BTK Güvenli İnternet Tırı’nın dezavantajlı çocuklara yeni teknolojileri tanıttığını söyledi. Ayrıca, internet kullanıcılarının sorunları için çözüm önerileri sunan ALO 141 İnternet Bilgi Destek Hattından da bahsetti.

Küresel Bir Hareket Haline Getirildi

BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, Güvenli İnternet Günü'nün 2004'te Avrupa'da organize edilmeye başlandığını ve zamanla küresel bir harekete dönüştüğünü belirtti. Çocukların ve ailelerin dijital dünyadaki olumsuzluklardan korunarak bilinçlendirilmelerinin önemine dikkat çekti.

Gün, "Bu süreç, sadece bir kurumun çabasıyla değil, hepimizin ortak gayretiyle mümkün olacaktır. Toplum olarak, daha bilinçli ve güvenli bir dijital ekosistem inşa edebiliriz." dedi.

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