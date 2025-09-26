BTK: USOM üzerinden 'yasa dışı sorgu' iddiası asılsız

BTK, USOM üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığı iddialarını yalanlayarak gözaltı olmadığını; yalan haber yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:15
BTK'dan 'USOM üzerinden yasa dışı sorgu' iddialarına yalanlama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığına dair haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Kurumun konuya ilişkin açıklaması NSosyal hesabından paylaşıldı.

Açıklamanın detayları

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan USOM üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı ve "USOM'dan gözaltına alınan hiç kimse yoktur." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, USOM'un tespit ettiği bir olay ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen süreçlere ilişkin kasıtlı olarak yalan haber yapıldığı belirtildi. Kurum, yalan haber yapanlar ve yayanlar hakkında Siber Güvenlik Kanunu gereğince suç duyurusunda bulunulacağını kaydetti.

