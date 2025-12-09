BTSO’da Eğitim Sektörünün Geleceği: Yeni İş Modelleri ve 2026 Hedefi

BTSO’da eğitim sektörünün geleceği masaya yatırıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından gerçekleştirilen 59. Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı'nda, eğitim sektöründe yeni iş modelleri ve bilgi üretiminin önemi öne çıktı. Toplantıda kamu temsilcileri ve sektör aktörleri bir araya gelerek sektörel talepler ve beklentileri değerlendirdi.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantı BTSO Ana Hizmet Binası'nda yapıldı. Etkinliğe BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl, Meclis Üyesi Orhan Adanur, Komite Başkanı Hasan Temelli, Komite Üyesi İsmail Güler ile özel okullar, kurslar ve anaokulları sektörü temsilcileri katıldı. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bursa Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Gökhan Kuzu ve Bakanlık Baş İş Müfettişi Volkan Avcı teftiş süreçleriyle ilgili soruları yanıtladı.

Burkay: Bilgiyi aktarmak kadar üretmek de kıymetli

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, eğitimin toplumların dönüşümünde belirleyici olduğunu vurguladı. Burkay, 'Bir toplumun kültür-sanattan sanayiye kadar her alanda gelişebilmesi için dünya ile rekabet edebilecek bir eğitim sistemine ihtiyaç var' dedi ve geleceği şekillendirecek yeni iş modellerine duyulan ihtiyacı öne çıkardı.

Burkay, mevcut gider yapısına dikkat çekerek, 'Mevcut durumda eğitim sektöründe bina, servis, yeme-içme gibi eğitim dışı gider kalemleri yüzde 50’ye yaklaştı. Yapay zekâ ile öğretmen kavramı da değişiyor. Burada eğitime farklı bir perspektiften yaklaşmak gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Doğal ve insan kaynakları zenginliğinin gelecek 50 yılda belirleyici olacağını kaydeden Burkay, ayrıca şunları söyledi: 'Bilgi aktarmak kadar bilgiyi üretebilmek de çok kıymetli. Yeni iş modelleri oluşturmak, özellikle gelecek 50 yılda bizim rekabetçiliğimizi güçlendirecek alanlarda yetkinliklerimizi geliştirecek yollar açmamız gerekiyor.'

Gıyasettin Bingöl: 2026 'güven tazeleme yılı' hedefi

BTSO Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl, Bursa'nın aynı zamanda önemli bir eğitim kenti olduğunu belirterek kentteki özel öğretim kurumlarında 75 bin öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlattı. Bingöl, özel eğitimde 2026'yı 'güven tazeleme yılı' olarak hedeflediklerini ve 2026 Nisan'ında Uludağ'da kapsamlı bir eğitim zirvesi düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

Bingöl, BTSO ve Başkan İbrahim Burkay'ın sektöre sağladığı desteğe de vurgu yaparak Uludağ'daki Bursa Business School projesi gibi girişimlerin sektöre önemli katkı sağladığını ifade etti.

Sektörel veriler: Arz arttı, talep azaldı

Komite Üyesi İsmail Güler toplantıda özel öğretim kurumlarıyla ilgili verileri paylaştı. Buna göre anaokulu öğrenci sayısı 2022-2023 döneminde 373 bin iken 2025-2026 döneminde 218 bin'e geriledi; buna rağmen anaokulu sayısı 4253'ten 4282'ye yükseldi. İlkokul birinci sınıf öğrenci sayısı ise 2022-2023 döneminde 102 bin iken bu yıl 75 bin oldu.

Güler, 'Okul sayısı artıyor ancak kaydedilen öğrenci sayısı azalıyor. Son yıllara kadar talep fazla arz azdı. Ancak şimdi talep azaldı arz çoğaldı. Bu yüzden kurumların ayakta kalabilmesi için daha katma değerli bir eğitim vizyonuna ihtiyaç var' değerlendirmesinde bulundu.

Sonuç olarak, BTSO'daki buluşma, eğitimde rekabet gücünü artıracak yeni iş modelleri, bilgi üretimi ve 2026 hedefli güven artırma hamlesi etrafında şekillendi. Toplantı, sektör paydaşlarının ortak hareket etmesi ve katma değerli eğitim vizyonu geliştirmesi gerektiği mesajını güçlendirdi.

