Bu banka müşterilerine bedava yolu açıldı! Şartı sağlayan o işleme ücret ödemeyecek

Halk Bankası, müşterilerine yönelik özel bir kampanya düzenliyor ve müşterilerini güzel bir haberle sevindiriyor. Kampanya kapsamında yapılan harcamalar ücretsiz taksitlendirilecek. Halk Bankası'nın Paraf kart kampanyasında, giyim sektöründeki alışverişlerde geçerli olacak ücretsiz, faizsiz 3 taksit fırsatı sunuluyor.

Paraf kart sahipleri, yurt içindeki tüm banka POS'larında yapacakları giyim sektörüne özel peşin işlemleri ücretsiz, faizsiz olarak 3 taksite bölünebilecekler. Bu kampanya dahilinde, 150 TL ile 20.000 TL arasındaki işlemler de ücretsiz, faizsiz 3 taksit fırsatından yararlanabilecekler.

Ancak dikkat edilmesi gereken bir detay da var: Giyim sektörü dışında yapılan harcamalarda, sonradan taksitlendirme için cari faiz oranı geçerli olacak. Dolayısıyla bu özel kampanya sadece giyim sektörüne özgü ve 3 taksit için geçerli olacak.

Ayrıca, dönem içinde yansımış ancak ekstreleşmemiş tek çekim satış işlemleri için de sonradan taksitlendirme işlemi yapılabilecek.

Halk Bankası'nın Paraf kart kampanyası, müşterilere ekonomik ve kolay taksitlendirme imkanı sunarak alışverişlerini daha keyifli hale getiriyor. Giyim alışverişlerinizde ücretsiz ve faizsiz taksitlendirme fırsatıyla avantajlı alışverişler yapmak için bu kampanyayı kaçırmayın!Halk Bankası'nın Paraf kart kampanyasında sonradan taksitlendirme işlemi oldukça kolay ve kullanıcı dostu bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. Müşteriler, Halkbank Mobil, Paraf Mobil, Halkbank İnternet Şubesi ve Halkbank Dialog aracılığıyla bu işlemi yapabileceklerdir. Sanal POS üzerinden yapılan işlemler de kampanyaya dahil edilmiştir.

Ancak daha önce başka bir kampanyadan yararlanmış olan işlemler (erteleme, + taksit gibi) sonradan taksitlendirme kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Sonradan taksitlendirme talimatı, aynı gün içinde iptal edilebilir ve iptal edilen işlemler yeniden taksitlendirme yapılabilir. Bu şekilde müşterilere daha fazla esneklik sağlanmaktadır.

Kampanya sadece bireysel kartları kapsar, ticari kartlar ve ParafPara kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir. Ayrıca, nakit avans ve nakit muadili işlemler, kumarhane ve bahis işlemleri, düzenli ödeme talimatları, Borç Taksitlendirme uygulaması kapsamındaki işlemler ve daha önce taksitlendirilmiş işlemler de Sonradan Taksitlendirme uygulamasına dahil değildir.

Halk Bankası'nın müşterilerine sunduğu bu kolaylık ve avantajlarla, kart sahipleri alışverişlerini daha planlı ve esnek bir şekilde yapabilirler. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, belirtilen yöntemlerle sonradan taksitlendirme işlemlerini gerçekleştirebilir ve giyim alışverişlerinde faizsiz taksit imkanından yararlanabilirler. Unutmayın, kampanya süresi sınırlıdır, acele edin ve bu özel fırsatları kaçırmayın!

Halk Bankası'nın Paraf kart kampanyasıyla müşterilerine sunduğu sonradan taksitlendirme avantajı, giyim sektöründe alışveriş yapacak olan kart sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor. Ücretsiz ve faizsiz olarak 3 taksit imkanı sunan bu kampanya, alışverişlerini taksitlendirmek isteyenler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Müşteriler, Halk Bankası'nın dijital kanallarını kullanarak kolayca sonradan taksitlendirme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kampanyanın ticari kartlar ve diğer işlemler dışında geçerli olması, bireysel kart sahiplerine özel bir avantaj sunuyor. Kart sahipleri bu fırsattan yararlanarak alışverişlerini daha esnek ve planlı bir şekilde yapabilirler. Ancak unutmamak gerekir ki, kampanya süresi sınırlıdır, bu fırsatları kaçırmamak için acele etmekte fayda var.