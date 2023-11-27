Bu bankadan kart çıkaranlar 300 TL parayı kapıyor! Hiçbir ek şart aranmadan para cepte

DenizBank, müşterilerine yönelik özel bir kampanya ile alışveriş dünyasını renklendiriyor. Kasım ayında başlayan ve 3 ay sürecek olan bu benzersiz kampanya, kredi kartı kullanıcılarına 300 TL'ye kadar indirim fırsatı sunuyor. İşte, bu avantajlı kampanyanın detayları:

Kampanya, DenizBank Kredi Kartı kullanıcılarına özel olarak tasarlandı. Katılım için müşterilerin, başvurularını sadece MobilDeniz ve İnternet Bankacılığı üzerinden yapmaları gerekiyor. Ancak, kampanyadan faydalanabilmek için belirli şartlar bulunuyor.

Kampanya Detayları:

DenizBank Kredi Kartı'na başvuruda bulunmak isteyen müşteriler, kampanyadan yalnızca MobilDeniz ve İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapacakları ilk bireysel kredi kartı başvurularında yararlanabilirler. Ancak, 1.11.2023 - 30.11.2023 tarihleri arasında MobilDeniz üzerinden ilk defa DenizBank müşterisi olanlar, bu özel kampanyadan maalesef yararlanamayacaklar.

DenizBank'ın bu avantajlı kampanyası, müşterilere hem kredi kartı sahibi olma fırsatı sunuyor hem de alışverişlerinde önemli indirimler sağlıyor. Kampanyaya katılım için belirlenen tarih aralıkları ve başvuru şartları, müşterilere sunulan bu özel fırsatı değerlendirmek isteyenler için önem arz ediyor. Bu süreçte, MobilDeniz ve İnternet Bankacılığı üzerinden başvuru yapan müşteriler, avantajlı kampanyadan faydalanarak alışveriş dünyasında keyifli bir deneyim yaşama şansına sahip olacaklar.





Alışveriş tutkunlarına müjde! DenizBank, Ekim ayından itibaren geçerli olacak özel bir kredi kartı kampanyasıyla müşterilerini sevindiriyor. Kampanya, 01.10.2023 ile 31.10.2023 tarihleri arasında onaylanan bireysel asıl kredi kartları için geçerli olacak. Ancak, ek kartlar, Business Kartlar, Net Kart ve Banka Kartı satışları bu kampanya dışında tutulacak.

Bu eşsiz kampanya, müşterilere internet üzerinden yapacakları alışverişlerde önemli avantajlar sunuyor. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında geçerli olacak kampanya kapsamında müşteriler, aylık harcamalarının yarısı kadarını, toplamda 3 ay boyunca 300 TL'ye kadar varan indirimle gerçekleştirebilecekler.

Katılım ve kullanım koşulları oldukça basit. Kampanya, katılımlı değil; yalnızca belirtilen kanallardan yapılan başvurularla onaylanan kredi kartları otomatik olarak kampanyaya dahil edilecek. Ancak, başvuru tarihinde mevcut açık statülü bir DenizBank bireysel kredi kartı bulunmamalı. Ayrıca, 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren kapatılan kartlar için yeni kart alındığında kampanyaya dahil olunamayacak.

Kampanya, sadece internet üzerinden yapılan harcamaları kapsıyor. Fiziksel POS üzerinden yapılan işlemler, nakit avans işlemleri ve Bonus kullanımları kampanyaya dahil değil. Ancak, Sanal Kart ve Ek Kart ile yapılan işlemler, cazip indirimlerden faydalanabilecek.

İndirimler, takip eden ayın ilk 7 iş günü içinde karta yansıtılacak ve ayrıca müşterilere SMS ile bilgilendirme yapılacak. Bu sayede, müşteriler harcamalarının ne kadar avantajlı olduğunu takip edebilecekler. DenizBank'ın bu kampanyası, müşterilere alışveriş dünyasında keyifli bir deneyim sunma amacı güdüyor.





DenizBank'ın başlattığı kredi kartı kampanyasının esnek ve tekrar kullanım detayları merak konusu oldu. 5. Kampanya Esnekliği ve Tekrar Kullanım şartlarına göre, kampanya müşteri bazlı olarak düzenlenmiş olup, her bir müşteri sadece bir kez bu özel avantajdan faydalanabilecek.

Kampanya kapsamında müşterilere tanınan esneklik, 3 ay boyunca aylık harcamalarının yarısı kadar indirim kazanma fırsatını içeriyor. Ancak, her bir müşteri için bu avantajın üst sınırı aylık 100 TL ve toplamda ise 3 ay boyunca 300 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu sayede, müşteriler kampanya süresince harcamalarını belirli bir ölçüde avantajlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Özellikle belirtilen miktarlarda avantajlı indirimler, müşterilere alışverişlerinde ekonomik bir rahatlama sağlama imkanı sunuyor. Bonus POS kullanımının zorunlu olmaması, müşterilere özgürlük tanıyan bir diğer önemli detay. Ayrıca, iade veya iptal işlemlerinin indirime yansıtılmaması, kampanyadan faydalanan müşterilerin avantajlarını güvence altına alıyor.

DenizBank, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor. Bu durum, bankanın müşteri memnuniyetini gözeterek kampanya şartlarını geliştirme veya değiştirme esnekliği sağlıyor. Müşterilere özel olarak tasarlanan bu kampanya, alışveriş deneyimini daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor ve kampanya sürecinde müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Fakat iade veya iptal işlemleri indirime yansıtılmaz ve Bonus POS kullanımı zorunlu değildir. DenizBank, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor, bu da müşterilere esneklik sunuyor ve kampanyanın müşteri memnuniyetini ön planda tutma amacını güçlendiriyor.