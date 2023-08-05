Bu bankanın müşterileri hapı yuttu! Hesabında parası olanlar çok üzülecek

Küresel ekonomi, salgın sonrasında yaşanan zorlu dönemlerle birlikte, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkileriyle de zor bir süreçten geçiyor.

Son dakika haberine göre, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaptırımların hedefi olan Rusya merkezli Alfa Bank'ın Hollanda'da faaliyet gösteren alt kuruluşu ATB iflas etti. ATB'nin iflas haberi, bankanın sahibi olan Mikhail Fridman'a ait olduğu ve müşterilerin büyük bir şok yaşadığı belirtiliyor.

İFLAS NEDENİ YAPTIRIMLAR





Salgın ve savaş nedeniyle dünya ekonomisinde yaşanan zorluklar, birçok şirketin iflasını beraberinde getiriyor. Özellikle Hollanda'da birçok sektörde iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Giyim, dekorasyon, otomobil ve ilaç sektöründen sonra bankacılık sektöründe de ATB gibi bir markanın iflas etmesi dikkat çekiyor.

ATB'nin iflasının temel nedeni, Rusya'ya uygulanan yaptırımların bankanın faaliyetlerini olumsuz etkilemesidir. Savaş ve yaptırımlar, banka müşterilerinin mevduatlarını riske sokmuş ve bankanın iflas etmesine neden olmuştur.

Müşterilerin mevduatlarının Hollanda Merkez Bankası'nın tasarruf sahiplerini koruma programı ile geri alınabileceği bildirilmektedir. Ancak ATB'nin iflası, müşterilere zorlu bir süreç yaşatacak ve finansal güvenliğini etkileyebilecektir.

Alfa Bank, Rusya merkezli bir banka olup, finansal sektörde önemli bir oyuncu olarak bilinmektedir. Ancak salgın ve savaşın etkileri, bankanın faaliyetlerini zorlaştırmış ve alt kuruluşu ATB'nin iflasına yol açmıştır.