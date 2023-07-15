Bu bankanın müşterileri hemen başvursun! Ay sonuna kadar hesaplara yüklenecek: Duyuru yapıldı

VakıfBank, Troy Worldcard sahiplerini sevindirecek bir kampanya düzenliyor. Banka tarafından yapılan açıklamada, 1-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak toplam 10 bin Türk Lirası tutarındaki alışverişlere 125 Türk Lirası indirim hediye edileceği belirtiliyor. Kampanyanın müşteri bazında geçerli olduğu vurgulanırken, ek kartlar ve sanal kartlarla yapılan alışverişlerin kampanyaya dahil olduğu ifade edildi.

KAMPANYAYA DAHİL OLMAYAN İŞLEMLER

VakıfBank tarafından yapılan duyuruya göre, katılımcıların dikkate alması gereken önemli ayrıntılar bulunuyor. Banka, BusinessCard'lar, Bankomat Kart'lar, nakit çekim, iade, iptal ve puan kullanımı, yurt dışı işlemleri, para transfer işlemleri, düzenli fatura ödeme talimatları, anlık fatura ödemeleri ve Cep TL yüklemelerinin kampanya kapsamındal olmadığını belirtiyor. Ayrıca, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapılan cüzdan ödemelerinin de kampanya kapsamında olmadığı belirtildi..

VakıfBank duyurusunda, kampanyaya sadece VakıfBank Mobil uygulamasında yer alan "Cepte Kazan" bölümünden "Hemen Katıl" tuşuna tıklayarak katılım sağlanabileceği belirtiliyor. Kampanyaya katılmak için 1-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında alışverişten önce veya sonra katılım gerçekleştirilebileceği bilgisi de paylaşılıyor.





İŞTE KAMPANYA DETAYLARI

Kampanya kapsamında her müşteri en fazla 125 Türk Lirası indirim kazanma fırsatına sahip olacaktır.

Katılım sağlayan müşterilerin kazandığı indirimler, 11 Ağustos 2023 tarihine kadar kullanıma açık bireysel kredi kartlarına yüklenecektir.

Bu kampanya tüm üye işyerlerinde geçerlidir, yani müşteriler istedikleri herhangi bir üye işyerinde kampanyadan faydalanabilirler.

Kampanya şartlarını yerine getiren müşterilere indirim verilecektir.

VakıfBank, kampanyayı istediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.