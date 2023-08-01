Bu bankanın müşterileri yandı! Banka iflasını duyurdu: Parası olan yaya kaldı
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Küresel ekonomik kriz nedeniyle bir banka daha iflas etti. Bankacılık sektöründeki büyük bankalar peş peşe iflasını açıklarken bunu giyim, kuyumculuk, otomobil ve ilaç sektörleri de izledi.
Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında yaptırım uygulanan Rusya merkezli Alfa Bank'ın iştiraki ATB iflas başvurusunda bulundu.
Rusya'nın en büyük özel bankalarından birisi olan Alfa Bank'ın Hollanda iştiraki ATB, iflasla ilgili olarak, "ABD ve İngiltere'nin uyguladığı yaptırımlar, bankanın faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırdı." ifadelerini kullandı.
BANKA MÜŞTERİLERİ MAĞDUR OLMAYACAK
Hollanda Merkez Bankası tarafından tasarruf koruma programı kapsamında müşteri mevduatlarının geri kazanılabileceği açıklandı.
ATB'nin sahibi ve lisansı Rus bankacılık sektöründe önde gelen isimlerinden biri olan Mikhail Fridman'a aitti ve yaklaşık 23.000 bireysel müşterisi olduğu biliniyordu.
Ekonomi