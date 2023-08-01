Bu bankanın müşterileri yandı! Banka iflasını duyurdu: Parası olan yaya kaldı

Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında yaptırım uygulanan Rusya merkezli Alfa Bank'ın iştiraki ATB iflas başvurusunda bulundu.

Rusya'nın en büyük özel bankalarından birisi olan Alfa Bank'ın Hollanda iştiraki ATB, iflasla ilgili olarak, "ABD ve İngiltere'nin uyguladığı yaptırımlar, bankanın faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırdı." ifadelerini kullandı.

BANKA MÜŞTERİLERİ MAĞDUR OLMAYACAK





Hollanda Merkez Bankası tarafından tasarruf koruma programı kapsamında müşteri mevduatlarının geri kazanılabileceği açıklandı.

ATB'nin sahibi ve lisansı Rus bankacılık sektöründe önde gelen isimlerinden biri olan Mikhail Fridman'a aitti ve yaklaşık 23.000 bireysel müşterisi olduğu biliniyordu.