Bu bankanın müşterisi olan gençler yaşadı! Başvuranlar tek kuruş ödemeyecek

Gençlere özel imkanlar sunulurken 22 Ağustos'a kadar devam edecek olan kampanyayla hayatın kolaylaştırılması hedefleniyor. 50-1000 TL aralığındaki harcamalar için kullanılan kampanyada taksit ve sıfır faiz oranı uygulanıyor. 1000 TL ve üzeri alışverişler ya da diğer temas noktalarından devam eden kampanyada Maximum Mobil üzerinden işlemler tamamlanabilir.





Sunulan kampanyayla beraber çeşitli imkanlar sunulurken İş Bankası, kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarına değişiklikler yapılırken bu durumda kampanya sürecinde düzenli olarak güncellemeleri takip etmek ve fırsatları kaçırmamak gerekiyor. Taksitlendirme işlemleri için farklı durumlar devam ederken internet şubesi, 0850 724 0 724 numaralı telefon şubesi ya da en yakın İş Bankası şubelerine giderek iptal işlemleri tercih edilir. Müşteriler istedikleri takdirde taksitlendirmeyi durdurma ya da değiştirme esnekliğine sahiptir.

Maximum Genç Kredi kartı sahipleri, bu kampanya sayesinde alışverişlerinin daha keyifli olarak yapılmasıyla gerçekleştirme imkanı kavuşulur.