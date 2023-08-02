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Bu bilgi kulislerden sızdı! SSK ve BAĞKUR emeklilerinin zam duası kabul oldu: Zam tarihi ortaya çıktı

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Bu bilgi kulislerden sızdı! SSK ve BAĞKUR emeklilerinin zam duası kabul oldu: Zam tarihi ortaya çıktı
Günlerdir beklenen seyyanen zam haberleri sonunda geldi! Türkiye'deki milyonlarca emekli ve memur için merakla takip edilen tarih nihayet sızdı. Hazine'nin güçlenmesi öngörüsüyle 2024 yılının başına kadar emeklilere yapılacak zamın heyecanı tüm ülkeyi sardı. Emekli maaşlarına yönelik yüzde 25 oranındaki zam o tarihte yapılacak. İşte o tarih...

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği seyyanen zam haberleri Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Son bilgilere göre, hükümetin emeklilere yönelik yapmayı planladığı seyyanen zam tarihi kulislerden sızdı. İktidar kanadı, önümüzdeki yılın başına kadar Hazine'deki varlığın güçleneceğini öngörüyor ve emeklilere yapılacak zam konusunda adımlar atacağını belirtiyor.

KULİSTEN ZAM TARİHİ SIZDI

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talebi doğrultusunda, emeklilere yüzde 25 oranında yapılacak olan zammın ileri bir tarihte olacağı ifade ediliyor. Söz konusu tarihin Aralık ayı ya da 2024 yılının Ocak ayı olduğu bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli vatandaşların taleplerini dikkate alarak, seyyanen artışları kök ücrete yansıtmayı planladığı da kulislerde yer alan bilgiler arasında.

Bu gelişmelerle birlikte, emekli vatandaşların maaşlarına yapılacak olan seyyanen zammın Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle takip edildiği belirtiliyor. Yerel seçimlere yaklaşırken, emeklilere yapılacak zamın da bu süreçte önemli bir etkiye sahip olacağı tahmin ediliyor. Ancak, resmi açıklamaların beklenmesi ve konunun detaylarının netleşmesi için sabırsızlıkla bekleniyor. 

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