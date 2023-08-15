Bu bölgede arsa ve tarla satışları patladı

Türkiye'nin kalbinde yükselen İstanbul, yıllar boyunca hem tarihi zenginliği hem de ekonomik potansiyeli ile birçok insanı cezbetmeye devam etti. Ancak son dönemde artan deprem tehlikesi ve konut fiyatlarının tırmanışı, İstanbul'dan kaçanların yeni bir arayış içine girmesine neden oldu. Bu arayışın öncüsü ise Trakya bölgesi oldu. Hem güvenli hem de ekonomik açıdan cazip olan Trakya, vatandaşların ve yabancı yatırımcıların radarında giderek daha fazla yer almaktadır. İstanbul, yıllardır yüksek konut fiyatları ve deprem tehlikesi ile başa çıkmak zorunda olan vatandaşları, alternatif yaşam bölgelerine yönlendirmeye devam ediyor. Son dönemde Trakya bölgesi, bu göç dalgasının öncüsü olarak ön plana çıkıyor. Özellikle arsa ve tarla talebindeki büyük artış, Trakya'nın yükselen değerinin altını çiziyor.





Yüksek Konut Fiyatları ve Deprem Riski Alternatif Arayışları Tetikliyor

İstanbul'da konut fiyatlarının gökyüzüne tırmanması ve her an yaşanabilecek bir deprem riski, vatandaşları daha güvenli ve ekonomik alternatifler aramaya yönlendiriyor. Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay, "Üretici, arsaların kira fiyatlarındaki artış sebebiyle kiralık işyerlerine yöneldi. Kiralık iş yerlerinde talebin artmasıyla beraber arzda sıkıntı yaşanıyor. Bu da iş yerleri kiralarının artmasını beraberinde getirdi. Üretici kârlılık oranının düşmesinden şikayetçi. Yapacakları üretimi artırmayıp mevcut olanı korumaya yöneleceklerinden bahsediyorlar" şeklinde konuştu.

Trakya Bölgesi: Vatandaşların Yeni Uğrak Noktası

Trakya bölgesi, İstanbul'dan kaçan vatandaşların yeni rotası olarak dikkat çekiyor. Özellikle Kırklareli, düz ve geniş arazi yapısıyla öne çıkarken, şehre uzak bölgelerde bile imarlı arsa bulma imkanı sunuyor. Konut fiyatlarının yüksekliği ve deprem riskinin az olması, Trakya'yı tercih edenler arasında önemli bir etken. Özellikle arsa ve tarla yatırımlarının mantıklı bir seçenek olarak görüldüğü belirtiliyor.

Yabancı Firmaların Gözdesi: Trakya'nın Yükselen Değeri

Yerli vatandaşlarının yanı sıra yabancı firmalar da Trakya'yı yeni yatırım fırsatı olarak değerlendiriyor. Rusya-Ukrayna savaşının ardından, Rusya'da fabrikası bulunan firmaların Türkiye'yi tercih etmeye başlaması, Trakya bölgesinin ticari önemini artırmış durumda. Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay, yurtdışında üretim yapan sanayicilerin Türkiye'nin lojistik alt yapısından yararlanma avantajını göz önünde bulundurduğunu belirtiyor. İstanbul'un yüksek konut fiyatları ve deprem riski gibi sorunları, insanları farklı yaşam ve yatırım alanları arayışına yöneltiyor. Trakya bölgesi, bu ihtiyacı karşılamak üzere öne çıkan bir destinasyon haline gelmiştir. Özellikle arsa ve tarla talebindeki büyük artış, bölgenin yükselen değerini belirgin şekilde gözler önüne sermektedir. Aynı şekilde, yabancı firmaların Trakya'yı yeni yatırım merkezi olarak görmesi, bölgenin ticari potansiyelini daha da artırmaktadır. İstanbul'dan kaçanlar için Trakya, hem güvenli bir sığınak hem de gelecek için umut vaat eden bir yatırım fırsatı olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, Türkiye'nin değişen coğrafyasında yaşanan dönüşümün sadece bir yansıması olarak görülmektedir.