Bu destekten çoğu kişinin haberi yok! 3 yıl şartıyla 10.000 TL nakit para veriliyor

ING Bank, emeklilere özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, farklı bir bankada emekli maaşı alan veya erken emekli olacak kişiler, emekli maaşlarını ING Bank'a taşıdıklarında 10.000 TL'lik nakit promosyon ödemesi alma fırsatı yakalıyorlar.

Emeklilerin yaşadığı bütçe açığı ve artan masraflar döneminde, ING Bank'ın bu kampanyası büyük bir ilgi görüyor. Ağustos ayı teklifi olarak sunulan bu fırsatla, emeklilerin maddi sıkıntıları bir nebze olsun hafifleyebilir.





Kampanyadan yararlanmak oldukça basit. Farklı bir bankada emekli maaşı alan veya erken emekli olacak olan kişiler, emekli maaş hesaplarını ING Bank'a taşıdıklarında, 10.000 TL'lik nakit promosyon ödemesi alabiliyorlar. Bu kampanya için herhangi bir koşul veya şart aranmıyor, yani emekliler bu fırsattan kolayca yararlanabiliyorlar.

Emekliler, ING Bank'a maaş hesaplarını taşımak için ING Bank Mobil uygulaması veya resmi internet sitesini kullanabilirler. Ayrıca, e-devlet üzerinden TC kimlik numaralarını girerek de başvurularını yapabilirler. Kampanya 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak.

Promosyon ödemesi, emekli maaş oranına göre değişmekle birlikte, ilk maaşın hemen ardından otomatik olarak hesaba yatırılıyor. Tek şart ise, 10.000 TL nakit promosyonu almak isteyen emeklilerin, 3 yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü vermeleri gerekiyor.

ING Bank'ın bu kampanyası, emeklilere maddi rahatlama sağlama amacı güdüyor. Emekliler, ING Bank'a taşıdıkları maaş hesaplarıyla hem finansal yönden destekleniyorlar hem de 10.000 TL'lik nakit promosyon ödemesiyle ekonomik anlamda ferahlama sağlıyorlar. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, ING Bank'ın resmi internet sitesi veya ING Cebimdeki danışmanı ile iletişime geçebilirler.