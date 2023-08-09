Bu detayı bilenler 6 yıl erken emekli oluyor! SGK'daki gizli detay ayyuka çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik koşullarında önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenlemeler, emeklilik yaşını ve prim gün sayısını etkileyerek, gelecekte emekli olacak olanların hesaplarını değiştirecek.

EMEKLİLİĞİ 6 YIL ERKEN ÖNE ÇEKECEK NEDENLER





2023 yılı itibarıyla sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşının 65, kadınlar için ise 60 olarak belirlendiği açıklandı. Ancak kadın çalışanlar için bir avantaj söz konusu: Doğum borçlanması hakkı. Bu imkan sayesinde kadınlar, üç çocuğa kadar olan doğum borçlanmalarını kullanarak emeklilik yaşını 6 yıl öne çekebilecekler.

Askerlik borçlanması da yeni düzenlemelerin bir parçası. Askere gitmiş olan bireyler, askerlik borçlanması yaparak sigorta başlangıç tarihini öne çekebilecek ve böylelikle emeklilik yaşını düşürebilecekler.

Prim gün sayısı da yeni düzenlemelerle değişti. 2023 yılı itibarıyla sigortalı olan erkekler için emekli olabilmek için gereken prim gün sayısı 7000 olarak belirlendi. Kadınlar için ise bu sayı 5975 olarak saptandı.

Tüm bu yeni emeklilik şartları, 2023 yılının başından itibaren yürürlüğe girecek. Bu değişiklikler, geleceğe yönelik emeklilik planları yapanları etkileyecek ve emeklilik öncesi stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini gerektirecek.