Bu detayları dilekçeye ekleyen yüksek maaş alıyor! Emeklilikte 1261 gün detayıyla yüksek maaş alma formülü

Uzun yıllar gece gündüz çalışan herkesin en büyük hayali emekli olup rahat bir hayat yaşamaktır. Rahat bir yaşlılık ve büyük bir emekli maaşının tadını çıkarmak için bu yöntemleri yapmanız gerekmektedir. Detaylar haberimizde…







EMEKLİLİKTE YÜKSEK MAAŞ FORMÜLÜ! DİLEKÇEYE EKLEYEN KAZANÇLI ÇIKIYOR, 1261 GÜN DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Emekli maaşınızı artırma şansınız var. Emekli olduktan sonra sigorta primlerini düşürürken yüksek emekli maaşı almanın formülü netleştirildi. Emekli maaşınız, primin hesaplandığı gelir düzeyinize ve çalışma hayatınız boyunca prim ödemeniz gereken gün sayısına göre belirlenir. Emeklilik için para biriktirmeyi planlayan herkes büyük bir emekli maaşı hayal eder. Daha yüksek gelire ek olarak daha fazla prim ödeyenlerin emekli maaşları da artacak. Bakımlarını üstlendiğiniz akrabalarınızı bildirilerek maaş da artacaktır. Öte yandan 1261 gün gösterimi dikkat çekiyor. Emekli maaşı şu şekilde hesaplanır:

Bugün itibariyle yaklaşık 15,9 milyon SSK emekli maaşı emekli memurlara ödenecek. Bu artış, emeklilikte yaşlılar için planlarda artan yardımlardan yararlananlara ve yıl içinde emekli olanlara da fayda sağlayacaktır.

Temmuz zammı emeklilerin temel aylıklarına uygulanacak. Temel emekli maaşı 7000 lira olan bir kişinin emekli maaşı 8750 lira olacak. Asgari emekli maaşı yine 7 bin 500 lira. Memurlar, emekliler ve kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplamalar var.

Emekli maaşınız, primin hesaplandığı gelir düzeyinize ve çalışma hayatınız boyunca prim ödemeniz gereken gün sayısına göre belirlenir. Daha yüksek gelire ek olarak daha fazla prim ödeyenlerin emekli maaşları da artıyor. Daha uzun çalışma ve daha fazla ikramiye günleri, büyük bir emekli maaşı almak için yeterli değildir.

Çalışırken emekli maaşınızı artırmanın birçok yolu vardır. İlk seçenek yüksek bir prim ödemektir. Kazançlarınızı bordronuzda eksiksiz olarak bildirmeniz önemlidir ancak kazanç üzerinden ikramiye asgari ücretin 7,5 katına kadar yatırılabilmektedir.

Emeklilik başvurusu yaparken desteklenmesi gereken çocuklar veya eşler gibi aile üyelerini eklemek, bordro hesabınızdaki ödeme oranını artırır. İkramiye ödeme tarihinden sonra da düşük ücretle çalışırsanız emekli maaşınızın kesilebileceğini unutmayın.

Emeklilik maaşı nasıl yükseltilir ve yeni zam nasıl yapılır sorularına yanıtlar burada:

MEMUR EMEKLİLERİ SEYYANEN ZAMDAN YARARLANACAK MI?

Emekli memurlar katkı payları adına yapılan zamdan yararlanamazlar. Memur emekli maaşlarının enflasyona göre artış oranı kanunla %17,55'ten %25'e çıkarılmıştır.

SSK ve Bekir emeklileri 5,23 puan, memur emeklileri ise 7,45 puan sosyal yardım alacak. Asgari memur emekli maaşı yüzde 25 zamdan sonra 9 bin 877 lira olacak.

EMEKLİ AYLIKLARINI ÖDEME TAKVİMİNDE BİR DEĞİŞİKLİK VAR MI?

SSK'lılar her ayın 17'sinden 26'sına kadar, BAĞ-KUR’dan ise 25'inden 28'ine kadar maaş alıyor. SSK'lı emekliler bugünden itibaren maaş zammı alacak. Memur emeklileri temmuz maaşlarını 1-5 Temmuz tarihleri arasında aldılar.

Ortaya çıkan fark, sosyal sigortalar kurumu tarafından ilan edilen tarihte hesabınıza yansıtılacaktır. Bu artış ile temel SSK emeklisi 6. Bin 93 lira olan en düşük SSK emeklisi (2008 öncesi) 7. bin 616 lira emekli maaşına sahip olacak. SSK emeklilerine tahsis rakamlarına göre bugünden itibaren dokuz, 18'inde yedi, 19'unda beş, 20'sinde üç, 18 ve 21'inde birer maaş ödenecek.

7500 LİRA EMEKLİ AYLIĞI ALANLARA ZAM VAR MI?

Yüzde 25'lik artış, emeklilerin temel emekli maaşına uygulanıyor. Temel emekli maaşı 6 bin lira ve altında olanlar temmuzdan sonra da 7 bin 500 lira alacak.

Temel emekli maaşı 7000 lira olan bir kişinin emekli maaşı 8750 lira olacak. Temel emekli maaşı 6 bin lira ve altında olanlar yıl sonuna kadar 7 bin 500 lira alacak. Temmuz ayından itibaren 6 bin 500 lira köy maaşı alanlara 8 bin 125 lira, temel emekli maaşı 7 bin lira olanlara 8 bin 750 lira, temel emekli maaşı 7 bin 500 lira olanlara ise 9 bin 375 lira maaş verilecek.

DUL VE YETİM AYLILARI DA ARTIYOR MU?

Emekli maaşı alan dul ve yetimlere de %25 zam yapıldı. Asgari emekli aylığının 7.500 liraya yükseltilmesi halinde, dul ve yetim aylığının %75'ini alanlara 5.000.625 lira, %50 katkı payı - 3.000.750 lira ve %25 katkı payı - 1.875 lira ücret farkları da dahil ek ödeme yapılacak.

YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN PRİMLERİ YÜKSEK TUTMANIN YANI SIRA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Emekli maaşı miktarının yükseltilebilmesi için yüksek gelirlilerin prim ödemelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bunun aylık maaşınıza yansıması için maaş bordronuzda tam olarak ödenmesi gerekmektedir.

Maaşınızın maaş bordronuza tam olarak kaydedildiğinden emin olmanız önemlidir. İkramiye, ikramiye, kira yardımı gibi düzenli nakit ödemeleri toplam gelirinize eklerseniz aylık maaşınız da artacaktır.

BÜTÜN SİGORTA TÜRLERİ AÇISINDAN EMEKLİ AYLIĞI AYNI MI HESAPLANIYOR?

Yıllık gelir hesaplanırken prim ödemesi yapılan tüm günler dikkate alınır. Memurlar, işçiler ve kendileri için çalışanlar için farklıdır. Sigorta yaptırmak için çeşitli kurumlarda çalışırken ödediğiniz primler alacağınız emekli maaşını ve alacağınız maaşı doğrudan etkiler. Sigortaya kayıt sırasında alınan primler, çeşitli koşullar altında emekliliğin kapısını aralayabilir.

EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMASINDA SON YILLARDA YATIRILAN PRİMLERİN YÜKSEK OLMASI ÖNEMLİ Mİ?

Son 7 yılda hangi statü (BAĞ-KUR, SSK) daha yüksek olursa olsun, emeklilik işlemleri ona göre yapılır. Emeklilik başvurusu yapılırken, emekli maaşını ödeyen kurum, çalışanın prim ödemeleri ve kesintileri yoluyla emekli olduğu tarihten itibaren fiilen geçen hizmet yıllarına göre belirlenir.

Emeklilere ikramiye ödeme tarihinden itibaren son 7 yıl (2520 gün) için ikramiyelerin sigorta durumunu kontrol edin.

SSK'DAN EMEKLİLİK İÇİN BAĞ-KUR'LU ÇALIŞILAN DÖNEM PRİMLERİ SİLDİRİLEBİLİR Mİ?

Yatırılan BAĞ-KUR Primi iptal edilemez. Son 7 yılda ödenen ikramiyelerle statüden ayrılın.

SSK ve BAĞ-KUR statüsü için ödenen primlerin aynı olması halinde konu sonunda sigortalı statüsünden çıkarılacaktır. 10 yıl BAĞ-KUR’da çalışmış olsanız bile, emeklilikten 1261 gün önce SSK'da çalışmaya başlarsanız bu statüden çıkabilirsiniz.

BORÇLANMANIN TAVAN TUTARDAN YATIRILMASI EMEKLİLİK AYLIĞINI ARTIRIR MI?

Asgari haklar, özellikle doğum ve askerlik için, emekli aylığını artırmaz. Ancak, borçlanma anında azami miktardan 2000 yılından önce bir dönem yatırırsanız, emekli maaşı miktarı artacaktır.

YÜKSEK KAZANÇ ÜZERİNDEN FAZLA PRİM ÖDEYENİN GELİRİ ARTAR MI?

Emekli maaşına eklenecek miktar, hesaplanan gelir tutarına ve ikramiye ödeme gün sayısına göre değişmektedir. Sigorta primi ödeyen yüksek gelirli kişilerin emekli maaşları da daha yüksek olacaktır. BAĞ-KUR veya SSK üyesi olmanıza bakılmaksızın, gelecekte alacağınız yaşlılık aylığı, her raporlama ayında üst sınırdan %25-30 oranında artacaktır.

AYNI ANDA İKİ İŞTE ÇALIŞIYOR OLMAK EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRIR MI?

Her iki meslekte de beyan edilen not skalası sigorta primlerinin ödenmesi ile yükselir. Sonuç olarak, emekli maaşınız artacaktır. Örneğin 4.000 lira maaşla çalışan bir kişi 2.000 lira maaşla ek iş yapıp bunu SGK'ya bildirirse katkı payı geliri 6.000 liraya çıkacak. Bu emekli maaşınızı artıracaktır.

BAĞ-KUR'LU ÇALIŞANLAR EMEKLİ MAAŞINI NASIL YÜKSELTEBİLİR?

Geliriniz ne kadar yüksek olursa, brüt maaşınız ve emekli maaşınız o kadar yüksek olur. Ödenen prim ne kadar yüksek olursa, emekli maaşı da o kadar yüksek olur. Herhangi bir Bağ-Kur üyesi %32 olan asgari ücretin 7,5 katına kadar ikramiye ödeme imkanına sahiptir. Ek prim öderseniz emekli maaşınız da artacaktır.