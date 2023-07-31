Bu fırsat bir daha gelmez! Kamu bankasından faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası: 3 gün kaldı

Acil nakit ihtiyacı olanlara yeni kredi kampanyası gelirken bu özel kampanyayla beraber ihtiyaç kredisi almak isteyen herkes, kolay ve pratik şekilde başvuru yapılarak aynı gün içerisinde kredi ödemeleri veriliyor. Artık kredi başvurusu için şubelere gitmeye gerek kalmayacak. Mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden hızlıca başvuruda bulunarak tanımlanır.





Kredi başvuru için belirli şartlar üzerinden uygun olmanız gerekir. Şubeye gitmeden ya da uzun kuyruklar beklemeye son verildi. Başvurunun onaylanmasıyla ihtiyaç kredinizi aynı gün içerisinde hesaplara aktarılır. 50 bin TL'ye kadar kredi almak isteyenlere 36 ay vade imkanı sunulurken 3 ay ertelemeli olarak kredi kolaylığı veriliyor.