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Bu fırsat bir daha gelmez! Kamu bankasından faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası: 3 gün kaldı

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Bu fırsat bir daha gelmez! Kamu bankasından faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası: 3 gün kaldı
Halkbank'tan müşterilerine özel kredi kampanyası gelirken gelir belgesi şartı olmadan 50 bin TL'ye kadar kredi imkanı sundu. Uzun vadeli seçeneklerle beraber 3 ay ertelemeli kredi fırsatı verene Halkbank, başvuruları başladı. İşte kredi kampanya detayları...

Acil nakit ihtiyacı olanlara yeni kredi kampanyası gelirken bu özel kampanyayla beraber ihtiyaç kredisi almak isteyen herkes, kolay ve pratik şekilde başvuru yapılarak aynı gün içerisinde kredi ödemeleri veriliyor. Artık kredi başvurusu için şubelere gitmeye gerek kalmayacak. Mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden hızlıca başvuruda bulunarak tanımlanır.

halkbank kredi

Kredi başvuru için belirli şartlar üzerinden uygun olmanız gerekir. Şubeye gitmeden ya da uzun kuyruklar beklemeye son verildi. Başvurunun onaylanmasıyla ihtiyaç kredinizi aynı gün içerisinde hesaplara aktarılır. 50 bin TL'ye kadar kredi almak isteyenlere 36 ay vade imkanı sunulurken 3 ay ertelemeli olarak kredi kolaylığı veriliyor. 

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