Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver! Dolar ve altın biriktirenlere kaymak gibi öneri!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar yatırımcılarına yönelik önemli açıklamalarda bulunarak, mevcut piyasa koşullarını değerlendirdi. İslam Memiş, "Bu fırsat uzun süre gelmeyebilir" diyerek yatırımcılara dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

İslam Memiş, YouTube hesabında yayınladığı videoda, altın ve dolar yatırımcılarının alması gereken önlemleri ve yapmaları gereken hamleleri sıraladı. İşte Memiş'in açıklamalarından çıkan önemli noktalar:





Borsa İstanbul'da dalgalanmaların yaşandığını vurgulayan Memiş, yatırımcılara ansızın gelebilecek satışlara karşı hazırlıklı olmaları tavsiyesinde bulundu. Bu satışların alım fırsatlarına dönüştürülebileceğini belirtti.

Yabancı yatırımcıların hızla giriş yapmaya başladığına dikkat çeken Memiş, doların hedef seviyesinin 280 dolar olduğunu ancak 7000 seviyesinin üzerinde dolar alımının riskli olabileceğini ifade etti.

Dolar-TL kuru ve serbest piyasa arasındaki makas açıklıklarının devam ettiğini belirten Memiş, yatırımcıların bu dalgalanmalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin risk priminde yaşanan artışa da değinen Memiş, dolar kurunun 27 üzerinde ataklar gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak 27 altında kalma eğilimi olduğunu da ekledi.

Elinde dolar bulunan yatırımcıların fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, euro'nun dolar karşısında düşeceği beklentisiyle euro'ya çevirmenin avantajlı olabileceğini belirtti.





Altın ve dolar yatırımcılarına yıl sonuna kadar gelebilecek fırsatları değerlendirmeleri çağrısında bulunan Memiş, düşük parite ile euro almanın veya ons altın ve ons gümüş almaktan da kaçınılmaması gerektiğini ifade etti.

Altın onsunda 1935-1985 dolar arasında direnç ve destek seviyelerinin bulunduğuna değinen Memiş, ons altının 1937 dolar civarında alınabileceğini söyledi.

Ağustos ayında 2000 dolar üzerinde ataklar beklendiğine dikkat çeken Memiş, elinde dolar bulunan yatırımcıların bu fırsatları gözden geçirmeleri gerektiğini belirtti.

Gram altının 1680-1730 lira aralığının geçerli olduğunu belirten Memiş, 1700'ün altına inen gram altının takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Gram altında 1750, 1770 seviyelerinin görülmesinin sürpriz olmayacağını söyleyen Memiş, fiyat dalgalanmalarının beklendiğini belirtti.

Altın ve dolar yatırımcıları için satma fırsatlarının gelebileceğini ancak şu an için satış yapmanın uygun olmadığını ifade eden Memiş, çıkış yapmak için birkaç ay beklemenin daha uygun olabileceğini belirtti.

İslam Memiş, yatırımcıları güncel piyasa koşullarını dikkate alarak, yatırım kararları almaya teşvik etti. Uzmanın bu açıklamaları, yatırımcıların piyasa hareketlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.