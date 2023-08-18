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Bu fiyat şaka değil gerçek! 300.000 TL'ye sıfır araba yola çıktı

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Bu fiyat şaka değil gerçek! 300.000 TL'ye sıfır araba yola çıktı
Çin'den otomobil almak isteyenlere müjdeli bir haber geldi. Çinli şirket tarafından herkese 0 km bir otomobili 300 bin TL'ye alma şansı sunuldu.

Çin'in ünlü otomobil markalarından birisi olan Changan, Türkiye pazarına girebilmek için gün saymaya başladı.

Alsvin modelini Türkiye pazarında 300 bin TL'ye satmaya hazırlanan ünlü marka, düşük konfor seviyesine rağmen uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeye hazır. Performans ve ekonomik kullanım avantajlarıyla öne çıkan model, otomobil pazarının canlandığı dönemlerde bile potansiyel alıcılarda merak uyandırmaya devam ediyor.

Changan, Arsvin modeli

Changan'ın atılımı otomobil pazarındaki rekabeti daha da artıracak ve tüketicilere yeni seçenekler sunacak.

CHANGAN ALSVİN ÖZELLİKLERİ

Çinli Chang'an markasının Alsvin modeli, bazı konfor eksikliklerine rağmen oldukça cazip fiyatıyla dikkat çekiyor. Özellikle 70 hp ve 1.2 atm motorun yakıt verimliliği Arsvin'i farklı kılan unsurlardan biri. Alsvin, üç yıldızlı çarpışma testleri ve paranızın tam karşılığı ile otomobil alıcılarının dikkatini çekmeyi umuyor.

Changan, Arsvin modelini iddialı fiyat ile Türkiye pazarına sunmayı planlıyor. Başlangıç ​​fiyatının 300.000 TL veya altında olması bekleniyor ancak kur dalgalanmaları ve enflasyon gibi faktörlerin fiyatı etkileyebileceğini unutmamak gerekiyor.

Changan, Arsvin modeli

Ülke genelinde yükselen sıfır otomobil fiyatları ile Alsvin modeli, piyasadaki en uygun fiyatlı seçeneklerden biri olarak dikkatleri üzerine çekecek. Bu bağlamda Changan Alsubin, rekabetçi fiyat/performans oranıyla Türkiye otomotiv pazarında alternatif tercih şeklinde öne çıkıyor. Tüketiciler, Alsvin modelinin uygun fiyatı ve temel donanımı nedeniyle dikkat çekeceğini düşünüyor. Araba fiyatları hızla yükselirken, Alsvin konforu ve işlevselliği ile öne çıkıyor.

Ekonomi
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