Bu fiyata bu araba şaka değil! En kral markaları solladı: En ucuz sıfır otomobil yok satıyor

Fransız otomobil markası Renault, Dacia Spring'i Türkiye'de lanse etti ve uygun fiyatlı otomobil hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Fransız devi Dacia Spring, 900.000 TL ile Türkiye'de en ucuz elektrikli araç olarak yerli üretim TOGG'u geride bıraktığı görüldü.

Dacia Spring'in Özellikleri





Dacia Spring, 65 beygir güce denk gelen 48 kW'lık bir elektrik motoruna sahip. Bu motor özelliğiyle Dacia Spring'in 0'dan 100 km/s hıza 13,7 saniyede çıkabildiği söyleniyor.

Araç ayrıca 26,8 kWh aküye sahiptir. Pil, 30kW DC şarj oranını ve 7,4kW AC şarj oranını destekler. Ancak isteğe bağlı DC şarjı da mümkündür. Dacia Spring pilinin %0'dan %80'e şarj olması 56 dakika sürer.

WLTP'ye göre Dacia Spring menzili ise 220km şeklinde belirlendi. Şehir içi trafiği için bu menzilin 310 km'ye kadar çıktığı belirtilirken bu değerlerin sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre değişiklik gösterebildiği ifade ediliyor.

İç mekan, alışılagelmiş Dacia kabin tasarımına sahiptir. Direksiyon simidinde yeni bir Dacia logosu görülebilir. Tüm paketlerde 7 inçlik bilgi-eğlence sistemi standarttır.





Dacia Spring Fiyatı

Dacia, yeni otomobilini "piyasadaki en erişilebilir elektrikli araç" olarak tanımlıyor. Çünkü Dacia Spring şu anda Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili. Dacia bu modeli ülkemizde 900.000 TL fiyatla satıyor.

Dacia Spring, elektrik motorlarının uygun fiyatı ve çevreye olan faydaları ile Türk kullanıcılarının beğenisini kazandı. Bu uygun fiyatlı ve çevre dostu seçenek, elektrikli araçlara olan talebi artırarak sürdürülebilir ve aynı zamanda da ekonomik bir ulaşım seçeneği sunmayı hedefliyor.