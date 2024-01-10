Bu fiyata motosiklet bile yok! Fiat fiyat listesinde devrim gibi indirim yaptı!

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Fiat büyük kampanyasını başlattı! Tüm detaylar haberimizde.

Bu fiyata motosiklet bile yok! Fiat fiyat listesinde devrim gibi indirim yaptı!
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Fiat tarafından yapılan son duyuruya göre bu modelde büyük kampanya başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FIAT ARAÇ KAMPANYASI BAŞLADI

Son birkaç senedir hem sıfır hem ikinci el araçlarda fiyatlar fahiş şekilde yükselmeye devam ederken Fiat markası büyük kampanyasını duyurdu. Fiat Fiorino Combi modelde müşteriler 301 bin 900 TL peşin ödemeyle araç sahibi olabiliyor. Kalan 300 bin TL ödeme için 36 ay vadeli kredi seçeneği müşterilere sunuluyor. Müşteriler aylık 9 bin 723 TL taksit ödeyerek sıfır araç sahibi oluyor. 

büyük fiat araç kampanyası başladı

Fiat Fiorino Combi model 1.3 litre multijet motora ve 95 beygir güç üreten turbo şarj teknolojisine sahip. Aynı zamanda araçta 5 ileri manuel vites bulunuyor. Araç 100 kilometre hıza 12.9 saniyede ulaşarak ortalama 6.1 yakıt tüketimi yapıyor. Araç 3 bin 855 mm uzunluğa, 1.845 mm genişliğe, 1.840 mm yüksekliğe sahip. Araçta 3 bin litreye kadar yükleme hacmi var. Modelin iç hacminin geniş olması modelin aileler tarafından sık sık tercih edilmesini sağlıyor. Fiat markasının kampanyası 31 Ocak tarihinde sona erecek. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi Fiat bayilerinden edinilebilir. 

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