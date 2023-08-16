Bu fiyatlar saçı sakalı birbirine karıştıracak! Erkek berberlerinde yeni fiyat tarifesi dudak uçuklattı

Son dönemde ekonomik zorluklar nedeniyle birçok sektörde yaşanan zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Artan döviz kurları ve maliyetler, şehirler arasında farklılık gösteren berber tarifelerini de etkiledi. Berberlerde yaşanan zam sonrasında erkek saç ve sakal tıraşı maliyetleri arttı. Özellikle büyük şehirlerde, semtlere ve mahallelere göre değişen fiyatlarla berber ziyaretleri, bütçeyi daha fazla zorluyor.



YENİ BERBER FİYATLARI





Berber tarifelerindeki artışla beraber, saç ve sakal bakımının maliyeti neredeyse lüks sınıfına çıktı. İstanbul'un farklı bölgelerinde bulunan berberlerde saç kesimi fiyatları, 3. sınıf berberlerde 100 liradan başlarken, 1. sınıf berberlerde 500 liraya kadar çıkabiliyor. Orta sınıf berberlerde ise fiyatlar 150 - 200 TL arasında değişiyor.

Berber esnafı, fiyat artışlarının hızla değiştiğini ve haftalık olarak bu durumun yaşandığını belirtti. Berberler odası tarafından belirlenen tarifeye uygun hareket etmek zorunda olduklarını ifade eden esnaf, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ve maliyetlerin fiyatlara direkt olarak yansıdığını dile getirdi.

Örneğin, İstanbul'un Yenibosna semtinde bulunan berberlerde fiyatlar 120 ila 170 TL arasında değişiyor. Ancak haftalık olarak yaşanan maliyet değişiklikleri, fiyatları belirsiz hale getiriyor. Berberler, mümkün olduğunca fiyat artışlarını müşterilere yansıtmamaya çalıştıklarını belirtti.