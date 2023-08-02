Bu formülü bilen her ay iki maaş birden alıyor! e-Devlet'ten hemen bu detaya bakın

Türkiye'nin sosyal güvenlik kanunu, hak sahibi emekliler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere çifte ücret sağlamaktadır. Bazı durumlarda kriterleri yerine getirenlerüç maaş alma fırsatından da yararlanabiliyor. Bu fırsatın farkında olmayan pek çok kişi, olası ek gelir avantajlarını kaçırır. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sigortalı, eşinin vefatı halinde, eşinin halen çalışıyor veya emekli olmasına bakılmaksızın ölüm yardımı alma hakkına sahiptir. Eşlerden biri ölürse sağ kalan eş maaşını alır. Bu durumda cinsiyet farkı yoktur. Eşlerden birinin maaş alması halinde, geçerli sigorta süresinin mevcut olması kaydıyla, ölen eşe geliri ne olursa olsun aylık ödenir. Eşinizin emekli olması ya da çalışıyor olması fark etmeksizin her iki durumda da eşinizin maaşını çekebilirsiniz. Ancak, alacağınız maaşın miktarı çalışma ve emeklilik durumunuza bağlı olacaktır.

Çalışmayan veya emekli olan kişi ölen eşinin maaşından yüzde 75'ini aldığı bilinirken, çalışan ya da emekli olan kişi ölen eşinin maaşının da yüzde 50'sini almakta. Maaş şartlarını karşılayan çocuklarınız varsa, size belirli bir yüzde ödenir.





Dul aylığı alabilmek için, vefat etmiş olan sigortalının lehtarının belirli şartları taşıması gerekir. En az 1800 günlük maluliyet, yaşlılık ve ölüm primlerini bildirmelisiniz. Alternatif olarak, SSK sigortalıları için maluliyet ve yaşlılık primlerini her türlü kredi dönemleri hariç olmak üzere en az 5 yıl ve toplam 900 gün olmak üzere beyan etmeniz gerekmektedir.

Ölüm yardımı yararlanıcısının aylık tutarı, özkaynaklarına göre hesaplanır. Örneğin; %50 hisseye sahip bir eş en az 3.000 750 TL, %75 hisseye sahip bir eş en az 5.000 TL alacak. Eşinden hem emekli maaşı hem de maaş alanlar en az 11.250 lira emekli maaşı alabilecek. 2008'den önce, vefat eden sigortalının yakınları, farklı kurumlar aracılığıyla hem yetim aylığı hem de dul aylığı alabiliyordu. Ancak 2008 yılından itibaren bu sistem değiştirilmiş ve daha yüksek maaşlara öncelik verilmiştir. Yani hem kocasını hem de babası vefat eden bir kadın 2008'den sonra sadece bir maaş alacak.

Bu kapsamda bazı istisnalar vardır. İstisnai durumlarda maaşı üç kez almak mümkündür. Eşi emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederse ve kocasının maaşını alıyorsa 3 maaş birden alabiliyor. Ancak bunun için de kurumdan onay alınması gerekiyor. Emekli kadının ilk maaşını emekli maaşından, ikinci maaşını ölen eşinden, üçüncü maaşını ise babası memur emeklisi, vefatı halinde babasının emekli maaşından aldığı belirtilmiştir.

Baba, 4/a'dan anneden ayrı olarak 4/a üzerinden lüm aylığına hak kazanırsa, üst aylığın tamamı ve alt aylığın yarısı ödenir. Yararlanıcı, 18 yaşına kadar her iki emekli maaşını da alır, bundan sonra sadece daha yüksek olan emekli maaşını alır.