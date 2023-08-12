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Bu hafta başvuru yapanlar haftaya PTT'den ödeme alacak! Bakanlık talimatı verdi

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Bu hafta başvuru yapanlar haftaya PTT'den ödeme alacak! Bakanlık talimatı verdi
PTT aracılığıyla yapılan başvurular sonucunda ödemeler hesaplarda yerini alacak. 15-16-17 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan ödemeler için Aile Bakanlığı'ndan açıklamalar gecikmedi. Evde bakım destek ödemelerine zam yapılırken yeni rakamlar belli oldu. İşte detaylar...

Evde bakım desteğinden yararlanan vatandaşlar yaşlı veya engelli yakınlarının evde bakım teşvik etmek amacıyla cepleri rahatlatmak için yapılan ödemelerdir. 4.336 TL olarak destek ödemeleri gelen zamlar sonrasında 6.035 TL olarak güncellendi. Bu artışla beraber vatandaşlara daha iyi destek vermek hedeflenirken ağustos ayı sonrasında yeni rakamların hesaplarda olacağı belirtildi.

BAŞVURU DETAYLARI

Kimlik bilgileri ya da kimlik belgesiyle PTT şubelerine gidilerek başvuruda bulunabilirsiniz. PTT aracılığıyla yapılan ödemeler 15,16,17 Ağustos tarihlerinde hak sahiplerine verilirken başvuru yaparken gerekli olanlar ise kimlik belgesi olduğunun altını çizdi.

ağustos ödemesi

IBAN numarası veren vatandaşlar ödemelerini almak için PTT şubelerine gitmesine gerek yoktur. Her ay düzenli olarak hesaplarına aktarılır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik zorluk çeken aileler için desteklerde bulunurken yaşan standartlarının artış göstermesi hedefleniyor. Toplumun genel refah seviyesinde katkı sağlanırken ihtiyaç sahibi vatandaşlara iyi şartlarda hayat yaşamaları için en iyi yardımlar sağlanıyor. 

Ekonomi
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