Bu hafta başvuru yapanlar haftaya PTT'den ödeme alacak! Bakanlık talimatı verdi

Evde bakım desteğinden yararlanan vatandaşlar yaşlı veya engelli yakınlarının evde bakım teşvik etmek amacıyla cepleri rahatlatmak için yapılan ödemelerdir. 4.336 TL olarak destek ödemeleri gelen zamlar sonrasında 6.035 TL olarak güncellendi. Bu artışla beraber vatandaşlara daha iyi destek vermek hedeflenirken ağustos ayı sonrasında yeni rakamların hesaplarda olacağı belirtildi.



BAŞVURU DETAYLARI

Kimlik bilgileri ya da kimlik belgesiyle PTT şubelerine gidilerek başvuruda bulunabilirsiniz. PTT aracılığıyla yapılan ödemeler 15,16,17 Ağustos tarihlerinde hak sahiplerine verilirken başvuru yaparken gerekli olanlar ise kimlik belgesi olduğunun altını çizdi.





IBAN numarası veren vatandaşlar ödemelerini almak için PTT şubelerine gitmesine gerek yoktur. Her ay düzenli olarak hesaplarına aktarılır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik zorluk çeken aileler için desteklerde bulunurken yaşan standartlarının artış göstermesi hedefleniyor. Toplumun genel refah seviyesinde katkı sağlanırken ihtiyaç sahibi vatandaşlara iyi şartlarda hayat yaşamaları için en iyi yardımlar sağlanıyor.