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Bu Hafta En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı

Yatırımcılar için bu hafta en çok kaybettiren fonlar ve emeklilik fonları hakkında detaylar.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:02
Bu Hafta En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı

Bu Hafta Yatırımcıları Üzen Fonlar

Bu hafta yatırımcılar için en fazla kaybettiren fonlar belirlendi. Yüzde 23,07 değer kaybıyla Deniz Portföy CC Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) en başta yer alıyor. Ayrıca, emeklilik yatırım fonları arasında en büyük kaybı yüzde 1,05 ile Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu yaşadı.

Yatırım Fonları Haftalık Kaybettirenler

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
Deniz Portföy CC Hisse Senedi Serbest Özel Fon 195,0469 -23,07
Pardus Portföy On İkincisi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 0,04554 -21,73
Azimut Portföy Bilge Serbest Özel Fon 0,580265 -8,54
Azimut Portföy Pınar Serbest Özel Fon 0,644997 -8,46
İş Portföy Hedef Serbest Fon 0,102656 -8,09

Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fon 0,01004 -1,05
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grubu Emeklilik Yatırım Fon 0,382389 -0,91
AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon 0,304392 -0,88

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken bu kayıplar, yatırım stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri için bir fırsat olabilir.

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