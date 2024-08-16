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Bu Hafta Yatırım Araçlarının Performansı

Borsa İstanbul'da hisse senetleri değer kaybederken, altın ve dövizde artışlar gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 18:52
Bu Hafta Yatırım Araçlarının Performansı

Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Düşüşte

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, bu hafta ortalama yüzde 0,86 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 9.708,34 ve en yüksek 10.078,12 puanı gördükten sonra haftayı 9.821,96 puandan kapattı.

Altın ve Dolar Fiyatları Yükseldi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %2,63 artışla 2.688 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise %2,46 yükselişle 17.735 liraya çıktı. Ayrıca, çeyrek altının satışı geçtiğimiz hafta sonu 4.345 lira iken, bu hafta 4.451 liraya tırmandı.

Döviz Kurlarındaki Gelişmeler

ABD doları, %0,49 değer kazanarak 33,7010 liraya yükselirken, avro ise %1,16 artışla 37,0610 liraya çıktı.

Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları Kazanıyor

Yatırım fonları bu hafta %0,69, emeklilik fonları ise %0,52 değer kazandı. Yatırım fonları içerisinde en fazla kazanç sağlayanlar, %3,89 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

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