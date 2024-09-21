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Bu Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları

Haftada en fazla kaybettiren yatırım fonları arasında Pardus ve HDI Fiba öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:07
Bu Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırımcı Rehberi: Haftanın Kaybettiren Fonları

Yatırımcılar için önemli bir haftalık değerlendirme yapıldığında, bu haftanın en fazla kaybettiren fonu Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Fon, %33,61'lik bir düşüşle dikkatleri üzerine çekti.

Emeklilik Fonları Arasında Düşüşler

Diğer yandan, emeklilik yatırım fonları içinde en fazla kaybettiren fon HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olarak belirlendi ve %4,19'luk bir değer kaybı yaşadı.

Haftanın Kaybettiren Yatırım Fonları

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 0,522816 -33,61
Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 0,559977 -30,40
Terra Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 0,940511 -24,59
Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon 0,818997 -20,41

Emeklilik fonları arasında da kayıplar yaşanmakta. İşte haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonları:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 0,059591 -4,19
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu 0,117163 -2,89
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 0,059696 -1,44

Yatırımcıların bu tarz kayıplar karşısında dikkatli olmaları ve mevcut yatırımlarını gözden geçirmeleri önem taşıyor.

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