Bu Haftanın En Yüksek Kazandıran Yatırım Fonları

En Yüksek Kazandıran Yatırım Fonları

Bu hafta yatırımcılar için öne çıkan fonlar arasında %19,68'lik getiri oranıyla Hedef Portföy Turkuaz Serbest (TL) Fon yer aldı. Aynı zamanda, Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ’nin Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise %7,25’lik bir yükselişle hafta boyunca dikkat çekti.

Yatırım Fonları Haftalık Kazandıranlar

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Hedef Portföy Turkuaz Serbest (TL) Fon 13,867912 19,68 Ziraat Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon 0,820518 13,73 Hedef Portföy Uğur Serbest Fon 1,180122 13,18 İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest Fon 4,531841 12,73 İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon 80,389216 12,47 Azimut Portföy Pınar Serbest Özel Fon 1,269345 12,18 İstanbul Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon 2,826277 11,57 Atlas Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon 1,402841 11,42 Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 2,747077 11,04 İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon 20,464082 10,05

Emeklilik Fonları Haftalık Kazandıranlar

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fon 0,238929 7,25 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon 0,292229 6,72 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon 0,027569 6,54 AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon 0,271791 6,37 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon 0,290321 5,71 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon 0,185578 5,68 Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon 0,306398 5,60 Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon 0,324149 5,29 Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon 0,297059 5,25 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon 0,091913 5,17

(Süre sürecek)