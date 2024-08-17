Bu Haftanın En Yüksek Kazandıran Yatırım Fonları

En Yüksek Kazandıran Yatırım Fonları
Bu hafta yatırımcılar için öne çıkan fonlar arasında %19,68'lik getiri oranıyla Hedef Portföy Turkuaz Serbest (TL) Fon yer aldı. Aynı zamanda, Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ’nin Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise %7,25’lik bir yükselişle hafta boyunca dikkat çekti.
Yatırım Fonları Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Hedef Portföy Turkuaz Serbest (TL) Fon
|13,867912
|19,68
|Ziraat Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon
|0,820518
|13,73
|Hedef Portföy Uğur Serbest Fon
|1,180122
|13,18
|İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest Fon
|4,531841
|12,73
|İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon
|80,389216
|12,47
|Azimut Portföy Pınar Serbest Özel Fon
|1,269345
|12,18
|İstanbul Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon
|2,826277
|11,57
|Atlas Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon
|1,402841
|11,42
|Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|2,747077
|11,04
|İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon
|20,464082
|10,05
Emeklilik Fonları Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fon
|0,238929
|7,25
|Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon
|0,292229
|6,72
|Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon
|0,027569
|6,54
|AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon
|0,271791
|6,37
|Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon
|0,290321
|5,71
|NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon
|0,185578
|5,68
|Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon
|0,306398
|5,60
|Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon
|0,324149
|5,29
|Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon
|0,297059
|5,25
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon
|0,091913
|5,17
(Süre sürecek)