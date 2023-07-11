Bu hatalar elektrik faturasını katlıyor! Bunu kullanırken iki kez düşünün

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya rekor seviyede başladı. Açılışta yüzde 1,25 oranında yükselerek 6.264,34 puana ulaştı. Bu durum borsa yatırımcıları tarafından merakla takip ediliyor. BIST 100 endeksinin haftaya nasıl başladığına dair detaylar haberin içinde yer alıyor.

Son dakika bilgilerine göre, bankacılık endeksi yüzde 1,39 ve holding endeksi yüzde 1,13 oranında yükseldi. Tüm sektör endeksleri artarken en yüksek kazancı yüzde 3,44 ile menkul kıymet ve yatırım ortaklığı sektörü elde etti. İşte detaylar...





BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ

Borsada yaşanan bu yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Analistler ise konuyla ilgili görüşlerini paylaştılar. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 1,25 yükselişle rekor seviyede, 6.264,34 puandan başladı.

Cuma günü üçüncü işlem gününde de yükseliş trendini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kazanarak 6.187,09 puandan günü tamamladı. Bu, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışı olarak kaydedildi. İşte ayrıntılar...





Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon ve resesyon endişeleri ile karışık bir tablonun izlendiğini belirterek, bu hafta ABD'nin enflasyon verilerinin yatırımcıların odak noktası haline geleceğini söyledi.

Bu hafta ABD'de başlayacak olan bilanço sezonunun hisse senetleri ve sektörler arasındaki volatiliteyi artırabileceği belirtiliyor. Özellikle, banka bilançolarının yakından takip edileceği vurgulanıyor.

Borsadaki bu rekor seviyelerde devam eden yükselişe rağmen, ABD'de başlayacak olan bilanço sezonunun hisse senetleri ve sektörler arasındaki volatiliteyi artırabileceği belirtildi. Özellikle, cuma günü açıklanacak banka bilançolarının yakından takip edileceği ifade edildi.

Analistler, bugün ABD'de mayıs ayı toptan eşya stokları verilerinin ve Türkiye'de işsizlik verilerinin takip edileceğini ve teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.300 ve 6.400 seviyelerinin direnç, 6 bin 100 ve 6 bin puanın ise destek seviyeleri olduğunu belirtti.

Küresel piyasalara gelince, güne nasıl başladıkları hakkında detaylar verilmedi.

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izleyerek yeni haftaya başladı. Bu hafta, ABD'de açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri takip edilecek. Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler artarken, ABD'de geçen hafta açıklanan veriler karmaşık sinyaller göndererek fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri, haziranda beklentilerin altında 209 bin artış göstererek ülke ekonomisinin resesyona girebileceği endişelerini ortaya koydu ve risk iştahını olumsuz etkiledi.