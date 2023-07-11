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Bu işi yapacak eleman bulunamıyor! Günlük 1500 TL maaş verilecek

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Bu işi yapacak eleman bulunamıyor! Günlük 1500 TL maaş verilecek
Deprem bölgesinde işçi sorunu yaşanıyor! Günlük kazanılacak ücret ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

Depremden etkilenen kentlerdeki konut inşaatları hızla devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, usta bulma sorununu çözmek için adımlar atacaklarını açıkladı. Özhaseki, yapılan açıklamada, müteahhitlerin 1500 TL'ye çalışacak işçi bulmakta zorlandıklarını ve bu durumun eleman sıkıntısı yarattığını ifade etti. Türkiye'de malzeme temininde bir sıkıntı yaşanmazken, usta bulma konusunda zorluklar ortaya çıkıyor. Ancak Bakan, bu sorunun çözümü için önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı'na öneriler sunacaklarını ve alınacak kararları basın toplantısıyla açıklayacaklarını belirtti. Bu adımların sektörde istihdam sorununu çözmeye ve işlerin hızlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

deprem bölgesinde iş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen kentlerdeki konut inşaatlarında çalışacak ustaların bulunmasında sorun yaşandığını belirtti. Bakan Özhaseki, İstanbul'dan müteahhitlerin kendilerine ulaşarak "Günlük 1500 TL'ye çalışacak işçi bulamıyoruz" dediklerini ifade etti. Malzeme temininde zorluk çekmediklerini belirten Bakan, Türkiye'nin inşaat malzemelerinin çoğunluğunu yerli üretimin karşıladığını söyledi. Ancak usta bulma konusunda zorluklar yaşandığını vurguladı. Bakan, bu sorunu çözmek ve işleri hızlandırmak için Cumhurbaşkanına bazı önerilerde bulunacaklarını ve alacakları kararları bir basın toplantısıyla açıklayacaklarını belirtti.

Ekonomi
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