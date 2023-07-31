Bu kadarına da pes! Kolaya okkalı zam geldi: Alkol fiyatlarıyla kapışacak

Dünyaca ünlü içecek şirketi, kola ürünlerine yapılan yeni zamla birlikte 2.5 litrelik Coca-Cola'nın fiyatını 45 TL olarak güncelledi. Bu zamla birlikte tüketiciler, artan maliyetlere bağlı olarak kola alımlarında daha yüksek bir fiyatla karşı karşıya kalacaklar. Kola fiyatlarındaki bu yeni düzenleme, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını ve bütçelerini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla 2,5 litre Coca-Cola'nın fiyatına zam geldiğini belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte 2,5 litrelik Coca-Cola'nın fiyatı 45 lira olarak güncellendi. Bu zamla birlikte kola fiyatlarındaki artış tüketicilerin dikkatini çekiyor. Zamlı kola fiyatlarıyla ilgili olarak tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında değişiklikler yaşanabileceği düşünülüyor.



