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  3. Bu kadarına da pes! Kolaya okkalı zam geldi: Alkol fiyatlarıyla kapışacak

Bu kadarına da pes! Kolaya okkalı zam geldi: Alkol fiyatlarıyla kapışacak

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Bu kadarına da pes! Kolaya okkalı zam geldi: Alkol fiyatlarıyla kapışacak
Dünyaca ünlü içecek şirketi Coca-Cola, son yapılan zamla birlikte ürünlerinin fiyatlarını güncelledi. Bu kapsamda, 2.5 litrelik Coca-Cola'nın fiyatı 45 TL olarak belirlendi. Bu zam, içecek fiyatlarının arttığı bir dönemde geldiği için tüketiciler arasında dikkat çekti.

Dünyaca ünlü içecek şirketi, kola ürünlerine yapılan yeni zamla birlikte 2.5 litrelik Coca-Cola'nın fiyatını 45 TL olarak güncelledi. Bu zamla birlikte tüketiciler, artan maliyetlere bağlı olarak kola alımlarında daha yüksek bir fiyatla karşı karşıya kalacaklar. Kola fiyatlarındaki bu yeni düzenleme, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını ve bütçelerini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla 2,5 litre Coca-Cola'nın fiyatına zam geldiğini belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte 2,5 litrelik Coca-Cola'nın fiyatı 45 lira olarak güncellendi. Bu zamla birlikte kola fiyatlarındaki artış tüketicilerin dikkatini çekiyor. Zamlı kola fiyatlarıyla ilgili olarak tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında değişiklikler yaşanabileceği düşünülüyor.

mgm

Ekonomi
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