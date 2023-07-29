Bu kampanyaya kimse hayır diyemeyecek! 3 ay ödemesiz 10.000 TL kredi kıyağı geldi!

Birçok kişi çeşitli nedenlerle faizsiz bankaları tercih etmektedir. Faizsiz bankacılık sistemine sahip bir banka, faiz yerine temettü alır. Bu sayede banka veya müşteri tarafından herhangi bir faiz ödemesi yapılmamaktadır.

Faizsiz bankacılık sistemi çalışmalarında önde gelen kuruluşların arasında yer alan Albaraka Türk, bu kapsamda çeşitli kampanyalar ve aynı zamanda da cazip kredi seçenekleriyle mevcut müşterilerine fayda sağlamaktadır. Bankanın son kampanyası ise 10 bin TL faizsiz kredi olarak açıklandı. Banka, kredi ödemelerini programın üç ay gerisinde yapmayı planlıyor. Bu kredi için herhangi bir faiz veya temettü ödenmez.

6 AYA VARAN VADE İMKANI

Maksimum kredi vadesi 6 aydır. Ödemeler 6 aya bölünür. Promosyon sadece yeni müşterilere sunulmaktadır. Görüntülü görüşme, Albaraka Türk müşterilerine 30 Eylül'e kadar 10.000 TL'lik bağış kampanyasından yararlanma fırsatı sunuyor. Müşterilere 10.000 TL limitli uygun finans kartı verilmektedir.





Kampanya kapsamında sunulan krediler 3 ay ödemesiz olarak kapatılmaktadır. Ödeme süresi 6 aydır. Finansman kapsamında herhangi bir kar paylaşımı veya masraf alınmayacaktır.

KAMPANYADA GELİR ŞARTI İSTENİYOR

Kampanya kapsamında müşterilere gelir durumu da sorulmaktadır. Makul bir geliri olanlar mali yardımdan yararlanabilir. Bu promosyondan faydalanmak için 25 yaşında veya daha büyük olmalısınız.

Uygulamalar, NFC özelliğine sahip akıllı telefonlardan çalıştırılabilir. Albaraka Türk Mobil üzerinden görüntülü görüşme ile müşteri olabilirsiniz. Gerekli belgeler kargo ile gönderilecektir.

Kampanya menüsünden kampanya kodunu alırsanız 10.000TL fonlama için başvurabilirsiniz. Alım satım menüsüne girin ve Tatil Finansman Kart sayfasına girin. Bu, dijital müşteriler için özel pratik finansal kartlar olasılığını mümkün kılar. Eylem kodu, bölme sayısı ve limit belirlendikten sonra uygulanır. Müşteriler, başvuruyu tamamladıktan sonra ihtiyaç duyduğu 10.000 TL'yi kullanabilir.