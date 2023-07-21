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Bu kamu bankasında hesabı olanlar dikkat! Sadece 48 saat süreniz kaldı: Banka kartı olanları ilgilendiriyor

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Bu kamu bankasında hesabı olanlar dikkat! Sadece 48 saat süreniz kaldı: Banka kartı olanları ilgilendiriyor
Kamu bankaları, tüketici kredisi kampanyaları yoluyla insanların mali yükünü hafifletme sözü verdiler. Hızlı ve en düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi politikasını devam ettiren bankalar, söz konusu hizmetlerini şubeye gitmeden insanlara ulaştırdı. Bu sayede kamu bankalarının müşterileri aynı gün içerisinde kredi başvurularını kolayca tamamlayıp onaylanan kredileri kullanabilmektedir.

Halkbank, geçtiğimiz günlerde duyurduğu kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti. Banka, emekli müşterilerine ve Halkbank müşterisi olan bireysel müşterilere 3 gün içinde ihtiyaç kredisi sağlamayı taahhüt eder. Halkbank'ın resmi internet sitesindeki duyurularla bilgilendirilen vatandaşlar, 5 dakikada kayıt olup kredi başvurusunun sonucunu öğrenebiliyor. Dolayısıyla nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kredi geri ödemesinden hızlı bir şekilde faydalanabilmektedir.

Halkbank ihtiyaç kredisi

Halkbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, Halkbank'ın mobil uygulaması da dahil olmak üzere 3 gün içerisinde başvuru yapabilirler. Başvurusu onaylanan vatandaşlar, kredi sonucunu 5 dakikada öğrenip, onaylanan krediyi tekrar şubeye gitmeden Halkbank hesabına aktarabiliyor.

Halkbank, banka müşterilerine ve emeklilere daha yüksek tavanlı krediler sunuyor. Ayrıca bu vatandaşlara diğer bankalarla olan borçlarını kapatabilme imkânı sunarak rahat bir nefes almalarını sağlar. Halkbank'tan kredi başvurusunda bulunacak vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Halkbank'ın kampanyası, maddi yükünü hafifletmek isteyen herkes için büyük bir imkan sağlıyor.

Ekonomi
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