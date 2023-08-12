Bu kargo şirketini kullananlar yandı! Şirket iflas bayrağını çekti, şubeler kepenk kapattı

Kargo ve lojistik sektörünün köklü oyuncularından biri olan ABD merkezli şirket Yellow, 100 yıllık faaliyetlerinin ardından iflas ederek tüm şubelerini kapattı. Uzun yıllardır sektöre damgasını vuran bu dev isim, beklenmedik bir şekilde iflas etmesiyle endüstride şok etkisi yarattı.

Geçtiğimiz yüzyıldan beri kargo ve lojistik alanında faaliyet gösteren Yellow'un CEO'su Darren Hawkins, iflas haberini duyururken derin bir üzüntüyü ifade etti. "Yaklaşık 100 yıl süren iş hayatından sonra Yellow'un kapanmak zorunda kalması, hem şirket çalışanları hem de sektör açısından büyük bir hayal kırıklığı" şeklinde konuştu.

Yellow'un iflasının ardından kargo sektörüne yönelik dengelerin nasıl şekilleneceği ve bu boşluğun nasıl doldurulacağı merak konusu. Sektörün bu büyük oyuncusunun kaybı, rekabet ve hizmet kalitesi konusunda da etkiler yaratabilir. Kargo ve lojistik alanındaki gelişmeleri yakından takip eden uzmanlar, sektördeki dönüşümlerin ne şekilde yaşanacağını analiz ediyor.

Dünya çapında büyük etkileri olan kargo devi Yellow'un iflası, alacaklılar ve mahkeme onayı bekleyen bir anlaşma sürecine girdiğini gösteriyor. Edition.cnn.com'da yer alan habere göre, şirket, belirli ödemeler ve avantajlarla birlikte satıcılar ve tedarikçilere karşı bazı yükümlülükler ödeyecek bir anlaşmaya varmayı umuyor.

30 bin kişiyi işsiz bırakan bu ani iflas haberi, şirketin faaliyetlerini durdurduğu ve krizin boyutlarını gözler önüne serdiği bir süreçten sonra geldi. Geçtiğimiz ay, şirketin işlerini sürdürebilmesi için gerekli finansmanın tükenme riskiyle karşı karşıya olduğu bir dava sırasında gündeme gelmişti.

Nakit akışının durması, yavaşlayan iş hacmi, ödenemeyen borç yükleri ve özellikle 30 bin çalışanın 22 binini temsil eden Teamsters sendikası ile uzun süredir devam eden bir mücadele, Yellow'un iflasına yol açan faktörler arasında yer alıyor. Şirketin iflası, lojistik sektörü ve istihdam konusunda geniş çaplı etkiler yaratacak gibi görünüyor.

Kargo devi Yellow'un iflası, kamyon taşımacılığı sektöründe uzun yıllar lider konumda bulunan bir şirketin çöküşünü gösteriyor. Şirket, özellikle "kamyon yükünden az" (LTL) olarak bilinen palet boyutunda yük sevkiyatları yaparak tanınıyordu. Diğer LTL taşıyıcıları Karayolu ve Konsolide Navlun ile birlikte "Üç Büyük" olarak anılan sektör liderleri arasında yer alıyordu.

Ancak 1984'te kamyon taşımacılığının düzenlemelerinin gevşetilmesiyle birlikte, Üç Büyükler ve diğer sendikalı LTL taşıyıcıları, sendikasız taşıyıcıların artan rekabetiyle mücadele etmek zorunda kaldı. Konsolide, bu zorlu rekabet ortamında 2002 yılında iflas etmek zorunda kaldı.

Sendikasız LTL taşıyıcıları, başlangıçta önemli bir maliyet avantajına sahip olsalar da, Teamsters sendikasının sağladığı imtiyazlar bu farkı giderek kapatmaya başladı. Ayrıca, ulusal çapta yaşanan sürücü sıkıntısı, sendikasız taşıyıcılardaki ücretlerin yükselmesine neden oldu. Yellow'un iflası, sektörün dinamiklerindeki değişimi ve rekabetin nasıl şekillendiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.