Bu kişilerin maaşına zam yapılmasa dahi zamlı maaş alacaklar

Vergi sisteminden ötürü asgari ücrete gelen artışla ücret ve maaş gelirleri artış gösterirken çalışanlarda bu farktan yararlanabilecek. Brüt ücret 13.414 TL ve üzeri olanlara ücret zammı yapılmazken Temmuz ayıyla beraber net ücretlerde artışlar görüldü. Yıllık artış ise 3.630 TL'ye kadar yükselecek.

Asgari ücret normal seyrinde olsaydı bu yılın hepsinde 10.008 TL, net 8.506,80 TL olarak uygulanacaktı. Fakat geçtiğimiz yıl temmuz ayında ara zam yapılmasıyla durum değişti. Brüt asgari ücret 13.414,50 TL’ye, net asgari ücret de 11.402,32 TL olarak güncellendi.

Uzun zamandır uygulanan ve asgari geçim indirimi 2021 Aralık ayında bitirilirken 2022 Ocak ayıyla beraber yeni vergilendirme sistemi üzerinden başlatıldı. İşçi ve memur tüm çalışanların vergi tabi kazançları asgari ücrete kadar olan bölümden gelir vergisinden damga vergisine kadar her şey alır.

TEMMUZ AYINDA 460 TL, EKİM SONRASI AYLIK 605 TL ÖDEME

Temmuz ayıyla beraber asgari ücretin yüzde 34 artışı ücret kazançlarında vergi tutarlarına arttırıldı. Brüt ücreti 15 bin TL olan ve Temmuz ayından sonra sabit kalan bir işçinin bordrosu üzerinden örnek hesaplama yapılır.

Ocak – mayıs döneminde aylık 12.075 TL, haziran ayında da 11.750 TL olan bu işçinin eline geçen net ücret temmuz – ağustos aylarında 11.438 TL’ye düşecek, eylül ayında 11.766 TL, eylül – kasım aylarında 11.863 TL, aralık ayında da 11.653 TL olacaktı.





BRÜT ÜCRETLE ÇALIŞANLAR

İşçilerin bir bölümü brüt ücret, bir kısmı ise net ücret esasıyla çalışıyor. Yapılan hesaplamalar üzerinden brüt ücret esası çalışan işçiler için geçerli kabul edildi. Asgari ücret artışıyla beraber vergi avantajı, brüt ücretle çalışanların eline geçen net ücretin artmasına neden olur.

Yapılan hesaplamalar üzerine vergi avantajı brüt ücreti 13.414 TL ve üzerinde olan işçiler için kabul edildi. İşveren Temmuz ayında hiç zam yapılmamış olsa bile brüt ücret 15 bin TL olurken net ücretle işverenin aylık 17.625 TL maliyetinde farklılık olmayacak.