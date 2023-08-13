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Bu kredi bankadan değil zincir marketlerden! Başvuranlara A101, MİGROS, ŞOK ve BİM'den 20.000 TL'ye kadar şipşak kredi

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Bu kredi bankadan değil zincir marketlerden! Başvuranlara A101, MİGROS, ŞOK ve BİM'den 20.000 TL'ye kadar şipşak kredi
1.000 TL'den 20.000 TL'ye kadar farklı vadelere sahip alışveriş kredisi sunulmaktadır. Bu seçimden dilediğiniz ürünleri ihtiyacınıza göre olan uygun kredi seçeneğini seçerek sahip olabilirsiniz.

Bankaların yanı sıra piyasa da müşterilerine kredi imkanları sunmaya başladı. Ancak burada bahsedilen kredi, klasik kredi türü değildir. Artık alışveriş yaptığınızda, ürün açıklamalarında "krediye uygundur" ibaresini gördüğünüzde, o ürünü satın alma durumunuzda market aracılığı ile kredi alabileceksiniz. Bu kredi düzenlemeleri, kendileriyle anlaşma imzalayan bankalarla yapılan işbirliği sonucunda piyasada gerçekleştirilmektedir. Bu bankalardan birisi de Garanti Bankası'dır.

A-101 ile ilk anlaşmayı imzalayan Garanti Bankası, BİM, ŞOK ve Migros gibi önemli pazarlarla anlaşmalara imza attı. Bu anlaşmalarla birlikte Garanti Bankası'ndan kredi ile alışveriş yapabilme şansını yakalayabiliyorsunuz..

Alışveriş Kredisi Detayları

A101, MİGROS, ŞOK ve BİM'den 20.000 TL'ye kadar kredi

Özellikle online mağazalarda bulabileceğiniz bir uygulamadır. Satın alınan ürünün ödeme alanında "kredi seçenekleri" seçeneğini işaretlerseniz, size ürünü kredili satın alma seçeneği sunulur. Bu uygulama Bim, A-101, Şok, Migros'ta ödeme yapmanızı sağlayan bir alışveriş kredisi olarak tanımlanmıştır.

Bu alışveriş kredisinden faydalanmak için Garanti Bankası ile anlaşmalı mağazalardan alışveriş yapmanız gerekmektedir. Bu kapsamda fatura karşılığında kredi sunan mağazalarda 20.000 TL'ye kadar ürün alışverişi kredisi alabilme şansınız oluyor.

Nasıl kullanılır?

Alışveriş kredisi kullanmak oldukça basittir. Örneğin bilgisayar, akıllı telefon, ya da mobilya gibi bir ürün almak istiyorsanız, o ürünler için yeterli derecede bir bütçeniz yoksa endişe duymanıza gerek yok. Bu kapsamda Garanti BBVA ile alışveriş kredisi çekerek dilediğiniz ürününüzü satın alabilirsiniz.

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