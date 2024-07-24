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Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı! SGK müjdeyi verdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkların listesini güncelledi. SGK tarafından açıklanan yeni liste, ciddi sağlık sorunları yaşayan bireyler için erken emeklilik fırsatları sunuyor. Bu listeye göre, sağlık durumları nedeniyle çalışma kapasitelerini önemli ölçüde kaybeden bireyler, belirli şartları sağlamaları halinde erken emeklilikten faydalanabilecekler. Listede yer alan hastalıklar arasında kanser, epilepsi, Parkinson hastalığı, beyin tümörleri ve Behçet hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları bulunuyor. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 24.07.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 07:20
Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı! SGK müjdeyi verdi

Sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde, ciddi sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini kaybeden bireyler, malulen emeklilik hakkına başvurarak erken emeklilik imkânından yararlanabiliyor. Bu hak, genellikle malulen emeklilik ve engelli hakları olarak adlandırılan iki ana gruba ayrılıyor. Sağlık sorunları nedeniyle iş yaşamlarını sürdürmekte zorlanan kişiler için erken emeklilik seçenekleri, Sosyal Güvenlik Mevzuatı tarafından belirlenen özel düzenlemelerle desteklenmektedir.

SGK, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkların listesini açıkladı. Bu liste, sağlık durumları nedeniyle çalışma kapasitesini kaybeden bireyler için erken emeklilik fırsatları sunuyor. Açıklanan listeye göre, kanser, epilepsi, Parkinson hastalığı, beyin tümörleri ve Behçet hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları yaşayan bireyler, gerekli şartları sağladıkları takdirde malulen emeklilik hakkından yararlanabilecekler. Ayrıca, organ nakli (kemik iliği hariç), AIDS, tüberküloz, siroz, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk, multipl skleroz (MS), serebral palsi, felç, uzuv kayıpları, demans ve görme kaybı gibi diğer ciddi hastalıklar da listede yer alıyor.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

ödeme

Malulen emeklilik hakkından faydalanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Öncelikle, bireyde iş gücünde %60 ve üzerinde bir kaybın olduğu tespit edilmelidir. Bu tespit, sağlık kurulu raporları ile yapılmaktadır. Ayrıca, sigortalı kişinin en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması ve 1800 günlük prim ödemesi gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan bireyler, malulen emeklilik için başvuruda bulunabilirler.

Malulen emeklilik başvurusu yapmak isteyen bireyler, SGK’ya başvurarak gerekli belgeleri tamamlamalı ve başvurularını gerçekleştirmelidir. Başvuru sürecinde, sağlık durumunun bozulduğuna dair sağlık kurulu raporu ve sigortalılık süresi ile ilgili belgeler sunulmalıdır. SGK, başvuruları değerlendirerek gerekli şartları sağlayan bireylere malulen emeklilik hakkı tanımaktadır.

Erken emeklilik fırsatları, özellikle iş yaşantısının tempolarına uyum sağlayamayan, sağlık durumu bozulan veya rapor alan bireyler için önemli bir destek sunmaktadır. Sosyal Güvenlik Mevzuatı, bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla özel düzenlemeleri içerir ve bireylerin hak ettikleri emeklilik avantajlarından yararlanmalarını sağlar.

SGK tarafından açıklanan malulen emeklilik kapsamındaki hastalıklar şu şekildedir:

Kanser

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Beyin tümörleri

Behçet hastalığı

Organ nakli (kemik iliği hariç)

AIDS

Tüberküloz

Siroz

Zeka geriliği

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Multipl skleroz (MS)

Serebral palsi

Felç

Uzuv kayıpları

Demans

Görme kaybı

Sonuç ve Değerlendirme

SGK'nın güncellediği malulen emeklilik hastalık listesi, ciddi sağlık sorunları yaşayan bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu listeye göre, sağlık durumları nedeniyle çalışma kapasitelerini kaybeden bireyler, erken emeklilik hakkından faydalanabilecekler. Ancak bu haktan yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması gerektiği unutulmamalıdır. Sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve sağlık kurulu raporu gibi şartları sağlayan bireyler, malulen emeklilik için başvuruda bulunabilirler.

SGK'nın açıkladığı bu yeni liste, ciddi sağlık sorunları yaşayan bireyler için büyük bir destek sunuyor ve erken emeklilik fırsatları ile hayatlarını daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor. Malulen emeklilik hakkından faydalanmak isteyen bireylerin, başvuru sürecini tamamlamaları ve gerekli belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Bu süreçte, SGK’nın sağladığı rehberlik ve bilgilendirme hizmetlerinden yararlanmak da büyük önem taşımaktadır.

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