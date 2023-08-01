Bu meslekleri yapanlar erken emekli oluyor! Emeklilik biletini kolay alan 45 meslek: Liste değişti
2000-2002-2008 sonrasında sigorta girişi olan ve bazı meslek gruplarında çalışanlara özel emeklilik hakkı verildi. Geçtiğimiz zamanlarda yalnızca 18 meslek grubunda olanlara erken emeklilik sunulurken bu 45 mesleğe çıkartıldı. Bazı meslek grupları ele alındığında çalışma koşulları, risk durumları ve zorlukları normal emeklilik yaşından önce emekli olma imkanını veriyor. Bu durumda o mesleklerde çalışanlar erken emekli olabilecek.
ERKEN EMEKLİLİK HAKKI VERİLEN MESLEKLER
- Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar
- Cıva üretimi işleri
- Madencilik ve yeraltı işleri
- Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler
- Sahil Güvenlik Komutanlığı
- Radyoaktif işler
- TRT'de haber hizmetinde çalışanlar
- Emniyet çalışanları
- Askerler
- Basın ve gazetecilik işleri
- Ebe
- İtfaiye ve yangın söndürme işleri
- Ceza infaz kurumlarında çalışanlar
- TBMM yasama organı üyeleri
- Kurşun ve arsenik işleri
- Su altında çalışmayı gerektiren işler
- Hastabakıcı hemşireler
- Diş tabibi
- Eczacı
- Cam fabrika ve atölyeleri
- Alüminyüm fabrikaları
- Hemşire
- Döküm fabrikaları
- Çimento fabrikaları
- İhtiyat pilotları
- Kok fabrikaları
- Tabip
- Toplum sağlığı teknisyeni
- Termik santraller