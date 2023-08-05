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Bu otomobiller Temmuz ayına damga vurdu! Fiyatlar fırlasa da bu modeller yok sattı

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Bu otomobiller Temmuz ayına damga vurdu! Fiyatlar fırlasa da bu modeller yok sattı
Türkiye Otomobil Satıcıları ve Mobilite Derneği tarafından sıfır kilometre araçlar için yeni satış rakamları açıklandı. Haziran ayı içerisinde Türkiye otomobil pazarı, 85.000 binek otomobil (916) ve 26.000 hafif ticari araç (543) ile güçlü bir büyüme kaydetti.

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ile Mobilite Derneği'nin açıkladığı sıfır kilometre araçlar için yeni satış rakamlarına göre Haziran ayında Türkiye otomobil pazarı, 85.000 binek otomobil (916) ve 26.000 hafif ticari araç (543) ile güçlü bir büyüme kaydettiği görüldü.

sıfır kilometre araçlar için yeni satış rakamları

1- Fiat Igea Sedan

Geçen ay liderliği Renault Clio'ya kaptıran Fiat Egia, Temmuz listesinin zirvesine geri döndü. Küçük kardeşi Fiat Egia Cross da onu yakından takip ediyor. Kardeş modeller arasında bir taht savaşı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fiat Egia, Temmuz 2023'te 6.595 adet sattı.

2- Fiat Egea Cross

 Kardeş ürünü Fiat Egea Sedan'ın yerini alan crossover model Igea Cross, uzun bir aradan sonra ilk kez ilk iki sırayı aldı. Fiat Egia Cross teslimatlarındaki artış sayesinde Temmuz 2023'te toplam 4.000 517 satıldı.

3- Opel Mokka

Popüler Corsa hatchback ile geçen ay listede üçüncü sırada yer alan Opel, Temmuz 2023'te Mokka crossover SUV ile çıkış yaptı. 3 listeye geri döndü. Düzenli olarak yeni gelen Opel modeli, Temmuz ayında toplam 3.449 Mokka sattı.

4- Peugeot 3008

Popüler Fransız markası Peugeot listede dördüncü sırada yer aldı. Kullanıcılar arasında popüler olan 3008 markalı SUV modeli, Temmuz 2023'te satılan toplam 2.000 adet 838 ile listede dördüncü sırada yer aldı. Dacia daha sonra uygun fiyatlı SUV modelleri ve Renault'nun satın alınmasıyla Fransız ailesine katıldı, ancak Peugeot'nun gerisinde kaldı.

5- Dacia Sandero Stepway

Duster çevresinde Türkiye'de popülaritesi artan Dacia'nın iki modeli bulunuyor. Dacia markası listeyi Sandero Stepway ile beşinci, Duster ile ise sekizinci sırada tamamladı. Temmuz 2023'te toplam 2.775 Sandero Stepway satıldı.

Temmuz 2023'te en çok satan 10 yeni otomobil listesindeki diğer otomobiller şunları içeriyor:

6- Volkswagen T-ROC: 2 bin 754

7- Volkswagen Polo: 2 bin 364

8- Dacia Duster: 2 bin 302

9- Peugeot 408: 2 bin 288

10- Renault Megane Sedan: 2 bin 283

Ekonomi
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