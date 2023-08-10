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  4. Bu özel şartı taşıyanlara 12 ay 5.098 TL maaş bağlanacak! Bakanlık kesenin ağzını açtı

Bu özel şartı taşıyanlara 12 ay 5.098 TL maaş bağlanacak! Bakanlık kesenin ağzını açtı

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Bu özel şartı taşıyanlara 12 ay 5.098 TL maaş bağlanacak! Bakanlık kesenin ağzını açtı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara duyuru geldi. Başvuru yapma ve şartları sağlama koşullarını yerine getirenlere 12 ay boyunca 5 bin 98 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. İşte ödemeden yararlanmak için gerekli şartlar...

Ağustos ayına özel olarak sunulan avantajlarla beraber yeni dönemde zamlı ödemelerin yapılacağı bilgisi verildi. Aile Bakanlığı, sosyal hizmet ödemeleri, evde bakım maaşı alan kişilere zamlı ödeme yapılacağını açıkladı. Emekli ve memur zamlarının açıklanmasıyla beraber evde bakım maaşlarına da zam yapıldı.

EVDE BAKIM MAAŞ BAŞVURUSU

E devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak arama butonu kısmından engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama kısmına giriş yaparak bilgilere sahip olabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla cep telefonları üzerinden SMS imkanıyla da bakiye sorgulanabilir.

evde bakım

Evde bakım maaşı ödemeleri 15 Ağustos itibariyle başlarken başvuruların ve şartların yerine getirilmesiyle 12 ay boyunca düzenli olarak 5098 TL ödeme hesaplarda yerini alacak. 31 Ağustos!a kadar başvuruların tamamlanması gerekiyor. 

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