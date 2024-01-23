Bu pazar fiyatlarına ortalık karışacak! Ankara’da bugün kurulan pazar cepleri yaktı

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirde kurulan pazarlar vatandaşların ceplerini yakmaya devam ediyor. A101, Bim, Şok, Migros gibi marketlerdeki ürünlere pes peşe zam yapılmışken; vatandaşlar pazar fiyatlarında da zamları bekliyordu ki beklenen oldu. Ocak ayının ilk haftalarında pazar ürünlerine pes peşe zam yapılmaya başlandı. Özellikle Ankara’da kurulan pazar fiyatları vatandaşları şaşkına çevirdi. 23 Ocak 2024 tarihli Ankara’nın Keçiören ilçesinde kurulan Gazino Pazarı’nın fiyat listesi, Keçiören Belediyesi’nin resmi sayfasında açıklandı. Elmadan marulla, patatesten yeşil fasülye peş peşe zamlar yapıldı. İşte Ankara Keçiören Gazino Pazarı fiyat listesi…

GÜNCEL PAZAR MEYVE FİYATLARI

Vatandaşın evlerinde en çok tükettiği meyvelerden olan elma, mandalina, portakal gibi ürünler en düşük 15 20 TL’den satışa çıkartılıyor. Özellikle herkesin pazara gittiğinde es geçmeden satın aldığı bu ürünlerin güN geçtikçe zamlanması vatandaşların cebini yakmaya başladı. işte güncel pazar meyve fiyatları….

ELMA 20 ₺ / 25 ₺



KİVİ 40 ₺ / 50 ₺



MANDALİNA 15 ₺ / 20 ₺



MUZ 25 ₺ / 30 ₺



PORTAKAL 15 ₺ / 20 ₺



TRABZON HURMASI 30 ₺ / 40 ₺





GÜNCEL PAZAR SEBZE FİYATLARI

Güncel meyve fiyatlarının yanı sıra pazarlarda sebze fiyatlarının da meyvelerden aşağı kalır bir yanı yok. Karnabahar, kabak, ıspanak gibi ürünler en az 20 TL’den 30 TL’den pazar tezgahlarında yer alıyor. Sarımsağın kilosu ise 130 TL’ye kadar dayanmış durumda. Yine sarımsağın yanı sıra 1 kg sivri biber almak isteyen vatandaş 50 TL’yi gözden çıkarmak durumunda.

DERE OTU 7 ₺ / 10 ₺



DOMATES 20 ₺ / 30 ₺



HAVUÇ 10 ₺ / 20 ₺



ISPANAK 20 ₺ / 30 ₺



KABAK 20 ₺ / 30 ₺



KARNABAHAR 20 ₺ / 30 ₺



KIVIRCIK 15 ₺ / 25 ₺



LİMON 10 ₺ / 20 ₺



MARUL 15 ₺ / 25 ₺



MAYDANOZ 5 ₺ / 7 ₺



PATATES 10 ₺ / 15 ₺



PATLICAN 20 ₺ / 30 ₺



PIRASA 15 ₺ / 20 ₺



ROKA 5 ₺ / 7 ₺



SALATALIK 20 ₺ / 30 ₺



SARIMSAK 100 ₺ / 130 ₺



SİVRİ BİBER 30 ₺ / 50 ₺



SOĞAN 8 ₺ / 12 ₺



TERE 5 ₺ / 7 ₺



TURP 7 ₺ / 10 ₺



YEŞİL FASULYE 30 ₺ / 40 ₺





GÜNCEL PAZAR DENİZ MAHSÜLLERİ FİYATLARI

Pazar tezgahlarını süsleyen deniz mahsulleri ürünlerinde de artış yaşanmaya devam ediyor. Pazarlarda tezgahları süsleyen en düşük deniz ürünleri arasında hamsi ve istavrit yer alıyor. Bu ürünlerin kilogramı en az 50 TL’den satışta çıkartılıyor. Pazarın en yüksek fiyatlı deniz mahsülü ürününü ise çupra ve levrek oluşturuyor.