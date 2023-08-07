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Bu şartı sağlayanlara ayda 5 bin TL maaş ödeniyor! Çalışmayanlara gelir fırsatı

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Bu şartı sağlayanlara ayda 5 bin TL maaş ödeniyor! Çalışmayanlara gelir fırsatı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşlarına zam yaptı! Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olacak düzenlemeyle maaşlar yüzde 17,55 arttı. İşte yeni evde bakım maaşı miktarı...

Emekli ve memur maaşlarına yapılan zammın yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşlarına da önemli bir artış yapıldı. Yeni düzenlemeyle Temmuz 2023'te yürürlüğe girecek olan evde bakım maaşları, yüzde 17,55 oranında artarak 4.337 TL'den 5.098 TL'ye yükseltildi. Bu düzenleme, evde bakım yardımı alanların maddi durumunu olumlu yönde etkileyecek.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

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Evde bakım maaşı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için belirli şartlar bulunmaktadır. Ağır engelli raporu olan ve günlük yaşam aktivitelerini tek başına karşılayamayan tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilir. Başvuruda Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda yüzde 50 ve üzeri engel oranı ile "EVET" ibaresinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahibinin hayatını idame ettirebilmek için başkasının yardımına ve bakımına muhtaç olması şarttır. Gelir kriterleri de başvuruda dikkate alınmaktadır.

Hükümet, sosyal koruma alanlarını güçlendirmek için evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin maaşlarını artırmakta ve sosyal güvencesi olmayanları kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına almaktadır. Bu sayede, evde bakım yardımı alanların maddi durumu iyileştirilmektedir. 2023 yılı başında 4.336 TL olan evde bakım maaşı, memur ve emekli zammıyla birlikte önemli bir artış göstererek Temmuz ayında aylık 6.000 TL'yi ve yıllık 72.000 TL'yi geçecek şekilde düzenlenmiştir.

Evde bakım maaşlarının artırılması, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini ve sosyal güvencesini destekleyerek toplumun refah düzeyine olumlu etki sağlamaktadır.

Bu maaş, kişinin engel oranının yüzde 50 ve üzeri olduğunu gösteren Engelli Sağlık Kurulu Raporu'na dayanarak belirlenir. Ayrıca, kişinin gelir düzeyi de başvuru sürecinde dikkate alınır. Evde bakım maaşı, desteklenmeye ihtiyacı olan bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal güvencesini güçlendirmek amacıyla sağlanan bir sosyal yardımdır.

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