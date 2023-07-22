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Bu şartı sağlayanlara devlet 5.158 TL maaş bağlıyor! Vatandaşın cebini dolduran müjde geldi

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Bu şartı sağlayanlara devlet 5.158 TL maaş bağlıyor! Vatandaşın cebini dolduran müjde geldi
Temmuz ayından itibaren sosyal yardım ödemelerinde artış sağlanmaktadır. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılmış olan açıklama ile destek miktarı güncellendi. İşte detaylar…

Yapılan zamlardan sonra sosyal yardım destekleri de arttı. Buna göre;

• Yaşlı aylığı; 2,348 TL’ye yükseltildi.

• %40-69 arasında engelli vatandaşların aylığı; 1,874 TL’ye yükseltildi.

sosyal yardım zammı

• %70 ve üzeri engelli raporuna sahip vatandaşların aylığı; 2,811 TL’ye yükseltildi.

• 18 yaş altı engelli vatandaşların aylığı; 1,874 TL’ye yükseltildi.

• Hafif silikozis aylığı; 4,050 TL’ye yükseltildi.

• Orta silikozis aylığı; 4,629 TL’ye yükseltildi.

• Ağır silikozis aylığı; 5,158 TL’ye yükseltildi.

Ekonomi
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