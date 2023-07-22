Bu şartı sağlayanlara devlet 5.158 TL maaş bağlıyor! Vatandaşın cebini dolduran müjde geldi

Temmuz ayından itibaren sosyal yardım ödemelerinde artış sağlanmaktadır. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılmış olan açıklama ile destek miktarı güncellendi. İşte detaylar…