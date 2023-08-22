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Bu şartı sağlayanların elektrik faturası 206 TL ucuz gelecek! PTT'den başvuruları tekrar açtı

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Bu şartı sağlayanların elektrik faturası 206 TL ucuz gelecek! PTT'den başvuruları tekrar açtı
Ekonomik şartlar dar gelirli vatandaşları zorlamaya devam ederken yüksek gelen elektrik faturalarına devletten destek geldi. PTT üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında 206 TL indirim yapılacak. İşte elektrik faturasında yapılacak indirim için gerekli şartlar...

Devlet ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara yardım etmeye devam ederken özellik maddi destekler havada uçuşuyor. Özellikle elektrik faturalarında ki artışla beraber evde yaşayan kişi sayısına bakılarak farklı miktarda indirimler uygulanacak. Elektrik faturası desteği ne kadar, şartlar nelerdir?

Yardım miktarının aile büyüklüğüne göre farklılık göstermesiyle beraber 5 kişilik bir aileye 206 TL indirim uygulanacak. Başvuruların değerlendirildikten sonra bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

elektrik fatura indirimi 206 TL

ELEKTRİK FATURA İNDİRİMİ NE KADAR?

1-2 kişi: 103 TL

3 kişi: 137,33 TL

4 kişi: 171,67 TL

5 kişi: 206 TL

Bu destekten yararlanmak isteyenler kimlikleri ve elektrik faturalarıyla beraber PTT'ye giderek başvuruda bulunabilir. Aynı zamanda kronik hastalığı olandan ya da evden çıkacak durumu olmayanlar internet üzerinden başvuruları gerçekleştirebilir. 

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