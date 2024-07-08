Bu şartı taşıyanlar elektrik faturası ödemeyecek! Tüm elektrik faturaları silindi

Bursa'da yaşayan yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaş, elektrik faturaları konusunda sevindirici bir destekle karşılaştı. Uludağ Elektrik tarafından yapılan duyuruyla, belirli bir süre için elektrik faturaları tamamen ücretsiz olacak.

Yardımsever bir iş insanı, kentin 400'den fazla sakininin elektrik faturalarını ödeyerek toplamda 200 bin lira değerindeki faturaların üstesinden geldi. Bu cömert hareket, özellikle ödeme güçlüğü çeken, sosyal yardım alan veya evinde bakıma muhtaç olan vatandaşlara büyük bir nefes aldırdı.

İsmi açıklanmayan hayırsever iş insanı, Uludağ Elektrik ile işbirliği yaparak, 600'den fazla faturayı ödeyerek yüzlerce kişinin hayatını kolaylaştırdı. Bu destekle, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlar, geçici de olsa maddi rahatlama sağladılar.





Yerel yönetimler ve yardım kuruluşları, bu tür desteklerin ihtiyaç sahiplerine nasıl büyük bir fayda sağladığını vurgulayarak, toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhunu öne çıkarıyorlar. Elektrik faturalarının ücretsiz ödenmesi, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan aileler için önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.

Bu anlamlı yardım hareketi, toplumun çeşitli kesimlerinin bir araya gelerek sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin güzel bir örneğini sunuyor.