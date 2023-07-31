Bu tarihi not edin! Araç sahiplerini çıldırtacak zam duyuruldu: Duyan depo fullemeye koşuyor

Ülkemizdeki ekonomik gündem sık sık değişkenlik gösteriyor ve vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Son günlerde ise akaryakıt fiyatlarındaki artışlar dikkat çekiyor. Özellikle benzin ve motorin fiyatlarındaki sürekli yükseliş, araç sahiplerini ve toplumun geniş kesimlerini olumsuz etkilemeye başlamış durumda.Salı gününden itibaren motorine 1,07 TL zam yapılması bekleniyor. Bu zam, Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarındaki artışın bir sonucudur ve benzin ve motorin fiyatlarında değişikliğe neden olmaktadır.

Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artış, vatandaşların ulaşım maliyetlerini artırırken, aynı zamanda enflasyon ve ekonomik dalgalanmalara da etki ediyor. Bu durum, vatandaşların günlük yaşamını ve ekonomik planlamalarını olumsuz etkileyebilirken, hükümetin ekonomi politikaları ve enerji sektöründeki düzenlemeleri önem kazanıyor.

Önceki dönemde, 16 Temmuz'da kurşunsuz benzin ve motorinin litre fiyatlarında yapılan ÖTV artışıyla 6 liralık bir fiyat artışı yaşanmıştı. Bu nedenle, benzin ve motorin fiyatları önemli ölçüde yükselmişti. 16 Temmuz Pazar gününde İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL iken motorin fiyatları 32,36 TL olarak belirlenmişti.

Salı günü yapılacak olan 1,07 TL'lik zamla birlikte, motorin fiyatlarında bir kez daha yükseliş yaşanacak. Özellikle yakıt kullanan araç sahipleri bu zamdan etkilenecek ve yakıt maliyetleri artacak. Yakıt fiyatlarındaki bu artış, araç sahiplerini ekonomik açıdan etkileyebilir ve ulaşım masraflarını olumsuz etkileyebilir.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Bu fiyatlara KDV (Katma Değer Vergisi) dahil edilerek rafineri satış fiyatı elde ediliyor.

Benzin ve motorin gibi akaryakıtların fiyatları, dünya petrol fiyatlarındaki değişiklikler, dolar kurundaki hareketlilik, vergi oranlarındaki değişiklikler ve enerji piyasasındaki düzenlemeler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle akaryakıt fiyatları zaman zaman artabiliyor ya da düşebiliyor.

Son dönemde Türkiye'de de yaşanan ekonomik ve piyasalardaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sık sık artmasına neden olmuştur. Bu durum, araç sahiplerinin ulaşım maliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için önemli bir gider kalemi haline gelmiştir.





Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru yakından takip edilerek, gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanıyor. Bu süreçte belirli bir fiyat değişim farkı dikkate alınarak, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor. Bu hesaplamalarla akaryakıt fiyatları sürekli olarak güncellenmekte ve piyasalardaki değişikliklere uyum sağlanmaktadır. Özellikle son dönemde akaryakıt fiyatlarında sık sık artışlar yaşanması, ekonomik ve enerji piyasalarındaki dalgalanmaların etkisini göstermektedir. Bu durum, akaryakıt tüketen vatandaşlar ve işletmeler için önemli bir mali yük oluşturmaktadır.