Bu tarihler arasında başvuru yapana PTT'den ödeme! Her ay hesaplara yatırılacak

2023 Temmuz ayı itibariyle 65 yaş üstü vatandaşların merak ettiği yaşlı aylığı miktarı açıklandı.



Türkiye'deki yaşlı aylığı ödemeleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlar arasında büyük bir ilgi konusu. 2023 yılında Temmuz ayı itibariyle 65 yaş aylığı tutarı 2.348 TL olarak belirlendi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından her ay düzenli olarak ödenecek olan bu aylık, muhtaç ve kimsesiz durumda olan yaşlı vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

BAŞVURU DETAYLARI





65 yaş aylığı başvuru şartları, vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarını, 65 yaşını doldurmuş olmalarını, Türkiye'de ikamet ediyor olmalarını, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir ve aylık almamalarını, T.C. kimlik kartı veya mavi kart sahibi olmalarını ve gelir testine tabi olmalarını içeriyor.

Başvurular için gerekli belgeler ise T.C. kimlik kartı veya mavi kart fotokopisi, gelir testine tabi olanlar için gelir testi sonuç belgesi, muhtardan alınmış muhtaçlık belgesi ve vekâleten başvuru yapılması durumunda vekaletname olarak sıralanıyor.

Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) yapılarak değerlendiriliyor. Başvuruların kabul edilmesi halinde, yaşlı aylığı düzenli olarak ödenmeye başlanıyor. Bu aylık, muhtaç ve kimsesiz olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik bir sosyal yardım olarak öne çıkıyor ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı hedefliyor.