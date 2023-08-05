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Bu teklife hayır diyen çıkmayacak! Ziraat Bankası SMS atana 1000 TL dağıtıyor

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Bu teklife hayır diyen çıkmayacak! Ziraat Bankası SMS atana 1000 TL dağıtıyor
Ziraat Bankası’ndan bir müjde daha geldi. Tatil Sepeti isimli kampanyası ile 31 Ağustos’a kadar başvuran herkese bankakart liraları kazabilecekler. İşte detaylar…

Müşteri memnuniyeti ile dikkat çeken Ziraat Bankası’ndan bir kampanya daha geldi. ‘Tatil Sepeti’ isimli kampanyası ile hediyeler kazanmak mümkün. Tatil planı yapan herkesin kaçırmak istemeyeceği bu fırsat ile 10000 – 19000 TL arası taksit ödemesi yapan herkes peşin ödeme kazanacak.

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Kampanya Detayları

Kampanyaya katılmak da para kazanmak kadar kolay. ‘Tatil Sepeti’ yazıp 4757’ye SMS göndererek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Bankkart Lira Kazanma ve Kullanma Süresi

Ziraat Bankası’nın müşterilerine özel sunduğu kampanya ile kazanılan bankkart liraları, 7 Eylül 2023 tarihine kadar kullanılması mümkündür. Kullanılmamış olan miktarlar da ise geri alınacaktır.

Kampanya Kapsamındaki İşlemler

Bank Kart Business, Bank Kart Başak, ücretsiz banka ve banka kartları ile yapılan işlemlerin hepsi kampanya kapsamında değildir. Kampanyadan faydalanıp iptal ya da iade ile kazanılmakta olan bankkart liraları ise geri alınacaktır.

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