Bu ülkeler akaryakıta servet döküyor! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

En pahalı akaryakıtı kullanan ülke hangisi? Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar.

EN PAHALI AKARYAKITI KULLANAN ÜLKELER BELLİ OLDU

Akaryakıt fiyatları tavanda iken, motorin ve benzin meraklı gözlerle takip ediliyor. En pahalı benzini tüketen ülkeler ve Türkiye. Aşağıda litre başına dolar cinsinden dünyanın en pahalı benzininin bir listesi bulunmaktadır. Türkiye'yi bu listede görebilirsiniz.

Birmanya: 1.179

Panama: 1.183

Gana: 1.186

Bangladeş: 1.188

Surinam: 1.204

Peru: 1.211

Kamerun: 1.217

Dem. Kongo Cumhur.: 1.220

Honduras: 1.228

Fiji: 1.232

Japonya: 1.239

Grenada: 1.240

Kamboçya: 1.245

Hindistan: 1.249

Küba: 1.260

El Salvador: 1.265

Etiyopya: 1.265

Sierra Leone: 1.270

Uganda: 1.271

Güney Kore: 1.271

Tanzanya: 1.277

Curacao: 1.283

Filipinler: 1.289

Guatemala: 1.295

Zambiya: 1.313

Madagaskar: 1.323

Nepal: 1.334

Türkiye: 1.335

Dominika: 1.336

Nikaragua: 1.340

Suriye: 1.342

Saint Lucia: 1.343

Tayland: 1.349

Kosta Rika: 1.352

Mozambik: 1.362

Fildişi Sahili: 1.362

Bahamas: 1.363

Kenya: 1.365

Dominik Cumhuriyeti: 1.368

Laos: 1.384

Ruanda: 1.384

Guinea: 1.386

Burundi: 1.406

Moğolistan: 1.410

Ukranie: 1.412

Jamaika: 1.419

Burkina Faso: 1.421

Meksika: 1.421

Kanada: 1.426

Mali: 1.447

Cape Verde: 1.453

Malta: 1.461

Fas: 1.469

Moldavya: 1.478

Aruba: 1.491

Bulgaristan: 1.493

Şili: 1.495

Mauritius: 1.523

Kuzey Makedonya: 1.535

Bosna Hersek: 1.543

Seyşeler: 1.551

Cayman Adaları: 1.559

Zimbabve: 1.570

Romanya: 1.576

Polonya: 1.600

Malawi: 1.619

Ürdün: 1.646

Slovenya: 1.646

Andorra: 1.649

Senegal: 1.654

Kıbrıs: 1.679

Litvanya: 1.700

Hırvatistan: 1.714

Sırbistan: 1.729

Macaristan: 1.767

Karadağ: 1.767





Aşağıdaki listeye göre Hong Kong kullanıcılarına en pahalı benzini takdim ediyor. Bunu İzlanda ve Monako takip ediyor. Hollanda ve Norveç dünyanın en pahalı petrol tüketicileri arasında yer alıyor.

Çek Cumhuriyeti: 1.770

Yeni Zelanda: 1.778

Letonya: 1.798

Lüksemburg: 1.807

İrlanda: 1.810

Belize: 1.817

Avusturya: 1.823

Orta Afrika Cumhur.: 1.833

İspanya: 1.842

Uruguay: 1.845

Slovakya: 1.857

Birleşik Krallık: 1.877

İsrail: 1.891

Wallis ve Futuna: 1.895

İsveç: 1.933

Estonya: 1.940

Belçika: 1.970

San Marino: 1.971

Mayısotte: 1.985

Portekiz: 1.992

Barbados: 2.022

Almanya: 2.026

Singapore: 2.042

Arnavutluk: 2.049

Fransa: 2.068

Finlandiya: 2.092

İtalya: 2.115

Yunanistan: 2.140

Lihtenştayn: 2.150

İsviçre: 2.161

Denmark: 2.219

Norveç: 2.227

Netherlands: 2.257

Monaco: 2.284

Islanda: 2.339

Hong Kong: 3.073