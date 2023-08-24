Bu ülkeler akaryakıta servet döküyor! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
En pahalı akaryakıtı kullanan ülke hangisi? Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar.
EN PAHALI AKARYAKITI KULLANAN ÜLKELER BELLİ OLDU
Akaryakıt fiyatları tavanda iken, motorin ve benzin meraklı gözlerle takip ediliyor. En pahalı benzini tüketen ülkeler ve Türkiye. Aşağıda litre başına dolar cinsinden dünyanın en pahalı benzininin bir listesi bulunmaktadır. Türkiye'yi bu listede görebilirsiniz.
Birmanya: 1.179
Panama: 1.183
Gana: 1.186
Bangladeş: 1.188
Surinam: 1.204
Peru: 1.211
Kamerun: 1.217
Dem. Kongo Cumhur.: 1.220
Honduras: 1.228
Fiji: 1.232
Japonya: 1.239
Grenada: 1.240
Kamboçya: 1.245
Hindistan: 1.249
Küba: 1.260
El Salvador: 1.265
Etiyopya: 1.265
Sierra Leone: 1.270
Uganda: 1.271
Güney Kore: 1.271
Tanzanya: 1.277
Curacao: 1.283
Filipinler: 1.289
Guatemala: 1.295
Zambiya: 1.313
Madagaskar: 1.323
Nepal: 1.334
Türkiye: 1.335
Dominika: 1.336
Nikaragua: 1.340
Suriye: 1.342
Saint Lucia: 1.343
Tayland: 1.349
Kosta Rika: 1.352
Mozambik: 1.362
Fildişi Sahili: 1.362
Bahamas: 1.363
Kenya: 1.365
Dominik Cumhuriyeti: 1.368
Laos: 1.384
Ruanda: 1.384
Guinea: 1.386
Burundi: 1.406
Moğolistan: 1.410
Ukranie: 1.412
Jamaika: 1.419
Burkina Faso: 1.421
Meksika: 1.421
Kanada: 1.426
Mali: 1.447
Cape Verde: 1.453
Malta: 1.461
Fas: 1.469
Moldavya: 1.478
Aruba: 1.491
Bulgaristan: 1.493
Şili: 1.495
Mauritius: 1.523
Kuzey Makedonya: 1.535
Bosna Hersek: 1.543
Seyşeler: 1.551
Cayman Adaları: 1.559
Zimbabve: 1.570
Romanya: 1.576
Polonya: 1.600
Malawi: 1.619
Ürdün: 1.646
Slovenya: 1.646
Andorra: 1.649
Senegal: 1.654
Kıbrıs: 1.679
Litvanya: 1.700
Hırvatistan: 1.714
Sırbistan: 1.729
Macaristan: 1.767
Karadağ: 1.767
Aşağıdaki listeye göre Hong Kong kullanıcılarına en pahalı benzini takdim ediyor. Bunu İzlanda ve Monako takip ediyor. Hollanda ve Norveç dünyanın en pahalı petrol tüketicileri arasında yer alıyor.
Çek Cumhuriyeti: 1.770
Yeni Zelanda: 1.778
Letonya: 1.798
Lüksemburg: 1.807
İrlanda: 1.810
Belize: 1.817
Avusturya: 1.823
Orta Afrika Cumhur.: 1.833
İspanya: 1.842
Uruguay: 1.845
Slovakya: 1.857
Birleşik Krallık: 1.877
İsrail: 1.891
Wallis ve Futuna: 1.895
İsveç: 1.933
Estonya: 1.940
Belçika: 1.970
San Marino: 1.971
Mayısotte: 1.985
Portekiz: 1.992
Barbados: 2.022
Almanya: 2.026
Singapore: 2.042
Arnavutluk: 2.049
Fransa: 2.068
Finlandiya: 2.092
İtalya: 2.115
Yunanistan: 2.140
Lihtenştayn: 2.150
İsviçre: 2.161
Denmark: 2.219
Norveç: 2.227
Netherlands: 2.257
Monaco: 2.284
Islanda: 2.339
Hong Kong: 3.073